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अवैध निर्माण:कैंट हलके में 3 अवैध कॉलोनियों पर चली निगम की डिच, सुभाना में बनी 7 अवैध दुकानें भी ढहाईं

जालंधरएक घंटा पहले
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अवैध कॉलोनी में बनी रोड और सीवर लाइन
  • विधायक की सिफारिश पर डीसी की खिंचाई के बाद कैंट हलके में तेज हुआ अवैध निर्माण पर एक्शन

कैंट हलके के एमएलए परगट सिंह के एतराज के बाद हलके में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर लगातार दूसरे दिन कार्रवाई हुई। गत दिवस जेडीए की शिकायत पर कैंट हलका में बन रही 8 अवैध कॉलोनियां काटने वाले 21 लोगों के खिलाफ पापड़ा एक्ट के तहत पर्चा दर्ज किया था। अगले ही दिन यानी वीरवार को निगम टीम ने हलके की 3 अवैध कालोनियों, 7 दुकानों और एक जगह बन रह लेबर के क्वार्टरों को डिच मशीन से ध्वस्त कर दिया। खास बात है कि जॉइंट कमिश्नर हरचरण सिंह ने कार्रवाई के लिए एसटीपी परमपाल सिंह को छोड़कर समूह एटीपी, इंस्पेक्टर के साथ पूरी टीम को कार्रवाई के लिए भेजा था।

साथ ही टीम को हिदायत थी कि किसी भी हालात में कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। एमएलए परगट सिंह की सिफारिश पर बुधवार को डीसी घनश्याम थोरी ने निगम और जेडीए अफसरों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें कैंट हलके में बन रही अवैध कॉलोनियों और निर्माण पर कार्रवाई न होने को लेकर जमकर खिंचाई की थी। हालांकि मीटिंग में सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर भी मौजूद थे, जिनसे हरेक कार्रवाई में जरूरत के अनुसार पुलिस बल मुहैया कराने को भी कहा गया।

जमशेर में रेलवे लाइन के नजदीक बन रहे लेबर क्वार्टर को भी निगम टीम ने किया ध्वस्त

ग्रीनवुड एवेन्यू के नजदीक, गांव किंगरा और जमशेर रोड पर बन रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई

जॉइंट कमिश्नर हरचरण सिंह ने बताया कि वीरवार को निगम टीम ने गांव सुभाना में अलग-अलग जगह बगैर मंजूरी के बनी 7 दुकानें और जमशेर में रेलवे लाइन के नजदीक बन रहे लेबर क्वार्टर को डिच से ध्वस्त कर दिए। इसके साथ ही टीम ने 3 अवैध कॉलोनियों को तहस-नहस कर दिया, जिसमें ग्रीनवुड एवेन्यू के नजदीक बन रही अवैध कॉलोनी, गांव किंगरा में गिल कॉलोनी के नजदीक तथा एक जमशेर रोड में बन रही अवैध कॉलोनी शामिल है। टीम ने डिच से कॉलोनी की सड़क, सीवरलाइन के साथ ही कॉलोनी में हो रहे निर्माण तथा प्लाटिंग के लिए बनाई गई दीवार को ध्वस्त कर दिया।

जेसी बोले- अवैध कॉलोनी और निर्माण की लिस्ट तैयार, नहीं रुकेगी कार्रवाई... जॉइंट कमिश्नर हरचरण सिंह ने कहा है कि सिटी के अलग-अलग इलाके में धड़ल्ले से बन रही अवैध कॉलोनी और निर्माण की लिस्ट तैयार कर ली गई है। किसी भी हाल में कार्रवाई नहीं रुकेगी, बल्कि दोगुणा ताकत से कार्रवाई होगी। जेसी ने कहा कि कैंट हलका में भी जल्द ही दोबारा से कार्रवाई करेंगे और अब टीम दोगुणा क्षमता के साथ मशीनरी लेकर जाएगी।
फिर टली सेंक्शन कमेटी की मीटिंग और अवैध कॉलोनी की पैमाइश
जालंधर| निगम के बिल्डिंग एडहॉक कमेटी की मांग पर कमिश्नर करणेश शर्मा ने सेंक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद अवैध कॉलोनी की पैमाइश के लिए स्टाफ की ड्यूटी लगाने की बात कही थी, लेकिन शुक्रवार को स्मार्ट सिटी की मीटिंग के सिलसिले में कमिश्नर के चंडीगढ़ जाने के कारण सेंक्शन कमेटी की मीटिंग टल गई है। अब कमेटी की मीटिंग होने तक अवैध कॉलोनी की पैमाइश का काम भी फंसे रहने की उम्मीद है।

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