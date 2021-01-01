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बिजली बिल-2020 का विरोध:काउंसिल ऑफ जूनियर इंजीनियर्स ने काले बिल्ले लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

जालंधर2 घंटे पहले
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  • बिजली संशोधन बिल-2020 का किया विरोध

काउंसिल ऑफ जूनियर इंजीनियर पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के सदस्यों द्वारा नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंप्लाइज और इंजीनियर के आह्वान पर की जा रही देशव्यापी हड़ताल और कामों का बायकाट करते हुए देशभगत यादगार हाल में काले बिल्ले लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सलाहकार राज कुमार चौधरी, स्टेट के वाइस प्रधान जसवंत राय और जिला जालंधर के प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार (एई) ने कहा कि पंजाब के समूह पावरकॉम कर्मचारी संशोधित बिजली बिल-2020 का विरोध कर रहे हैं। जसवंत राय ने कहा कि सरकार बिजली सेक्टर को भी कार्पोरेट घरानों को सौंपने जा रही है। मगर ऐसा करने नहीं देंगे। काउंसिल किसानों के आंदोलन को भी पूरा समर्थन दे रही है। यहां तेजिंदर सिंह, निर्मल सिंह, यशपाल सिंह, राजीव कुमार, परमजीत सिंह, सीतेश कुमार, दीपक कुमार आदि थे।

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