पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

DC कांप्लेक्स में हंगामा:30 रुपए की पार्किंग के लिए जालंधर में भिड़े कांग्रेसी पार्षद और ठेकेदार, हाथापाई की नौबत आई

जालंधरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
आपस में बहस करते कांंग्रेसी कौैंसलर व पार्किग ठेकेदार के कारिंदे। - Dainik Bhaskar
आपस में बहस करते कांंग्रेसी कौैंसलर व पार्किग ठेकेदार के कारिंदे।
  • पार्षद ने SDM को सौंपी शिकायत, कार्रवाई न होने पर धरना देने की चेतावनी

DC कांप्लेक्स की पेड पार्किंग में कार खड़ी करने के बदले कांग्रेस के पार्षद और ठेकेदार भिड़ गए। मामला यहां तब बिगड़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। सूचना मिलने पर थाना नई बारादरी की पुलिस मौके पर पहुंची और बीच-बचाव कर माहौल शांत कराया। इसके बाद पार्षद ने SDM को शिकायत देकर पार्किंग ठेकेदार के कारिंदों पर कार्रवाई की मांग करते हुए धरना देने की चेतावनी दी है।

पार्किंग के पैसे मांगे तो भड़के पार्षद
कांग्रेसी पार्षद मनदीप जस्सल किसी काम से तहसील कांप्लेक्स आए थे। जब वो DC कांप्लेक्स के गेट 4 से भीतर आने लगे तो पार्किंग ठेकेदार के कारिंदे ने उन्हें रोक लिया और पार्किंंग के 30 रुपए देने को कहा। इससे कांग्रेसी पार्षद भड़क उठे और दोनों तरफ से विवाद हो गया। पार्किंग कारिंदों का आरोप है कि पार्षद ने उन्हें अपशब्द भी कहे हैं।

पार्षद ने पार्किंंग के तरीके पर उठाए सवाल
​​​​​​​कांंग्रेसी पार्षद मनदीप जस्सल ने DC कांप्लेक्स में पार्किंग के तरीके पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने हर जगह बैरीकेड लगाकर मनमाने तरीके से पार्किंग बंद कर रखी है। जब उन्होंने इसका विरोध जताया तो ठेकेदार के कारिंदों ने मिसबिहेव किया। करीब आधे घंटे तक हंगामें के बाद पुलिस के आने से मामला शांत हुआ। कौंसलर ने चेतावनी दी कि अगर पार्किग ठेकेदार के कारिंदों पर कार्रवाई न हुई तो वो DC ऑफिस के बाहर धरना देंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसेंसेक्स 937 अंक फिसलकर 47,410 पर बंद, BSE का मार्केट कैप एक दिन में ही 2.6 लाख करोड़ रुपए गिरा - बिजनेस - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser