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  • DC Gave 50 Thousand Assistance To The Elderly Who Made The Paranthas, CM Captain Amarinder Singh Announced To Give 1 Lakh Rupees

घोषणा:डीसी ने परांठे बनाने वाली बुजुर्ग को दी 50 हजार की सहायता, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की 1 लाख रुपए देने की घोषणा

जालंधरएक घंटा पहले
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जिला प्रशासन द्वारा 70 साल की बुजुर्ग कमलेश कुमारी को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का चेक दिया गया। डीसी घनश्याम थोरी के आदेश पर एसडीएम डॉ. जयइंद्र सिंह ने जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी वरिंदर बैंस के साथ शनिवार को प्रकाश नगर में कमलेश कुमारी के घर का दौरा किया और उनका हालचाल जाना। इसके बाद चेक सौंपा। डीसी ने बताया कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देश पर इस बुजुर्ग उद्यमी को प्रोत्साहन के रूप में सीएसआर फंड से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वहीं सीएम ने भी एक लाख रुपए की वित्तीय मदद की घोषणा की है। कमलेश बीते 30 साल से फगवाड़ा गेट पर रात के समय परांठे बनाकर जीवनयापन कर रही है।

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