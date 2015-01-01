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सफल डेमो:एस्ट्रोनेटिव सिस्टम से लैस एलईडी स्ट्रीट लाइट का डेमो रहा सफल, पहले चरण में चारों हलकों में लगेंगी 10,000 लाइटें

जालंधर29 मिनट पहले
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स्मार्ट सिटी के तहत 43 करोड़ की लागत से एलईडी स्ट्रीट लाइट लाइट का सर्वे पूरा होने के बाद बुधवार रात को शुरू हुआ डेमो सफल रहा। वडाला चौक नजदीकी विर्क एनक्लेव में 18, 35 और 70 वाट की लाइटें लगाकर उसका सफल डेमो किया गया। ठेका फर्म एचपीएल के प्रतिनिधि ने बताया कि लाइटों को रोजाना सुबह-शाम ऑपरेशन कंट्रोल रूम में बैठे ही एस्ट्रोनेटिव सिस्टम से होगा। अर्थात सौरमंडल के अनुसार सूर्याेदय और सूर्यास्त के अनुमानित समय पर लाइटें जलेंगी और बुझेंगी। इसके अलावा बिजली का लोड, बंद लाइटें, कुंडी लगाकर चोरी की मॉनिटरिंग भी कंट्रोल रूम से होगी। इस पर डायरेक्टर मेजर सिंह ने संतुष्टि जताई। एसई सतिंदर कुमार ने बताया कि डेमो के बाद पहले चरण में चारों हलका में 10,000 लाइटें लगेंगी, इसका कंट्रोल रूम में निगम दफ्तर में होगा, जिसके ऑपरेशन एंड मेंटनेंस की पूरी जिम्मेवारी अगले 5 साल तक ठेका फर्म की होगी।

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