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विरोध पर एक्शन:हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने पर शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, 2 घंटे बाद 1 आरोपी गिरफ्तार

जालंधरएक घंटा पहले
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सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए मृतक के परिजन।
  • नान बेचने वाले के कत्ल का मामला, भागने की फिराक में था रिंकू, पुलिस ने बस स्टैंड से पकड़ा

प्रताप बाग बिजली घर के सामने नान बेचने वाले 60 साल के जविंदर सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने फगवाड़ा गेट पर उनका शव रखकर करीब डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन किया। इस कारण बाजार और आसपास गलियों में भीड़ लग गई। हालांकि देर शाम थाना-3 की पुलिस ने बताया कि रिंकू उर्फ सुनील भल्ला को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शहर से भागने की फिराक में था। जानकारी मुताबिक रिंकू ने ही जविंदर सिंह के सिर पर रॉड मारी थी।

भागने की फिराक में था रिंकू, पुलिस ने बस स्टैंड से पकड़ा

दोपहर करीब दो बजे एंबुलेंस से मृतक जविंदर सिंह का शव उतार कर फगवाड़ा गेट रोड पर रख दिया गया और शव के आसपास उसके परिजन धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते पीड़ितों के पक्ष में फगवाड़ा गेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एसोसिएशन, वाल्मीकि टाइगर फोर्स और अन्य कई संस्थाएं आकर उनके साथ धरने पर बैठ गईं। फगवाड़ा गेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एसो. के प्रधान बलजीत सिंह ने बताया कि मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी।

परिजनों ने पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करीब डेढ़ घंटे के समय बीत जाने पर जब चारों और ट्रैफिक जाम होने लगा तो एसीपी नॉर्थ सुखजिंदर सिंह ने मौके पर पहुंच कर परिजनों को आरोपी भल्ला साइकिल के मालिक मनोहर लाल भल्ला और उनके बेटे रिंकू निवासी ग्रीन पार्क को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके सुनील भल्ला उर्फ रिंकू को करीब दो घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। रिंकू को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

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