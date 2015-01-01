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मास्टर प्लान में संशोधन:ढड्‌डे गांव होगा सिटी का नया इंडस्ट्रियल जोन

जालंधर8 मिनट पहले
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  • 21 एकड़ जमीन इंडस्ट्री जोन के लिए तय की

गांव ढड्‌डे को सिटी का नया इंडस्ट्रीयल जोन तय कर दिया गया है। गांव की 21 एकड़ जमीन पहले रिहायशी और खेतीबाड़ी कैटेगरी में शामिल थी। राज्य के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने नोटिफिकेशन (14-2020 डीटीपी (जे),10.11.20) जारी कर दी है। इस गांव के साथ मुबारकपुर शेखे इंडस्ट्री जोन है।

चारों तरफ से फैक्ट्रियों से घिरे इलाके को इंडस्ट्री जोन स्थापित करने से नए कारखानों के नक्शे पास होंगे। हर फैक्ट्री की स्थापना से पहले करीब 14 विभागों की मंजूरी लेनी होती है। अब सभी विभागों से आसानी से मंजूरी मिलेगी। जिन लोगों ने घर बना रखे हैं, वे अपनी मर्जी के अनुसार वहां रह सकते हैं।

रिहायशी और खेतीबाड़ी के एरिया में फैक्ट्रियों के नक्शे पास होंगे

गांव ढड्‌डे के आसपास फिलहाल 250 के करीब कारखाने हैं जबकि इसके नजदीक नूरपुर धोगड़ी इंडस्ट्रियल जोन भी है। जालंधर सिटी के मास्टर प्लान में होशियारपुर रोड के इलाके को इंडस्ट्री के लिए चिन्हित किया गया था। इसमें गांव ढड्‌डे को छोड़ दिया गया था।

अब जो 21 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल जोन घोषित की गई है, वहां पर 100 के करीब कारखानों की क्षमता है। फिलहाल इस इलाके में सैनिटाइजर निर्माता, पेंट, कास्टिंग, स्टेशनरी, हैंडटूल, पाइप फिटिंग इत्यादि के कारखाने हैं। मुबारकपुर शेखे रेलवे फ्लाईओवर क्राॅस करते ही नया नोटिफाइड इंडस्ट्रियल जोन स्थित है।

इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली, अब नए कारखाने स्थापित करने का रास्ता खुल गया : सीआईआई
केनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज के जालंधर कौंसिल पदाधिकारी तुषार जैन ने कहा कि 25 साल से सरकारी तौर पर कोई नया फोकल पाॅइंट नहीं बना है। गांव ढड्‌डे के आसपास पहले से ही इंडस्ट्री विकसित हो चुकी है। अब इस इलाके को इंडस्ट्रियल जोन नोटिफाइड करने से नए कारखाने स्थापित करने का रास्ता खुल गया है।

नूरपुर धोगड़ी इंडस्ट्री जोन में रोड अपग्रेडेशन का एस्टीमेट पास 10 फीट चौड़ी सड़क 16 फीट होगी

तीन करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नूरपुर धोगड़ी इंडस्ट्री जोन में 10 फीट चौड़ी सड़कें 16 फीट तक चौड़ी की जाएंगी। इस योजना का लोक निर्माण विभाग ने एस्टीमेट पास कर दिया है। अब टेंडरिंग के बाद वर्कआर्डर होंगे। सड़क बनाने का काम अगले साल में शुरू होगा।

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