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कोरोना अपडेट:सिविल में सैंपल से पहले डाॅक्टर करते हैं 20-30 मरीज इकट्‌ठे होने का इंतजार, घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं संदिग्ध मरीज

जालंधर2 दिन पहले
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कोरोनावायरस के सैंपल लेने में 2 मिनट लगते हैं लेकिन मरीजों को कई-कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ। फ्लू काॅर्नर में संदिग्ध मरीज सैंपल देने 9 बजे पहुंच गए लेकिन पहला सैंपल 11:58 बजे लिया गया। स्टाफ ने कारण बताया कि जिस डॉक्टर ने सुबह सैंपल लेने आना था, उसकी ड्यूटी ट्राॅमा सेंटर में लगा दी गई।

वहीं, पता लगा कि फ्लू काॅर्नर में रोजाना की ड्यूटी के लिए किसी भी डॉक्टर का कोई रोस्टर तैयार नहीं किया गया है। मरीजों की संख्या देखकर ही डाॅक्टर सैंपल लेने आते हैं। हालांकि सेहत विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल अस्पताल वॉक इन सैंपल सेंटर की स्थापना करने के लिए कहा गया था लेकिन जगह अलॉट होने के बावजूद व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई।

मंगलवार को 72 लोगों को संक्रमण की पुष्टि और 2 ने दम तोड़ा
जिले में मंगलवार को 72 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 20 बाहरी जिलों में रहने वाले हैं। जिले में कुल मरीजों की
संख्या 15303 हो गई है। वहीं मंगलवार को इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों की उम्र 68 और 40 साल है। अब तक मृतकों की गिनती 473 तक पहुंच चुकी है। वहीं जिले में कोरोनावायरस के संदिग्ध 293588 मरीजों के सैंपल हो चुके हैं, जिनमें से 261075 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है।

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