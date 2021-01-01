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  • Dowry Harassment Case Daughter in law Imposed Fake Bill Of Goods, NRI Mother in law Acquitted In Case Opened Complaint By Complaining

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जालंधर में बहू का फर्जीवाड़ा:दहेज उत्पीड़न के केस में लगाए सामान के फर्जी बिल, केस से बरी हुई NRI सास ने शिकायत कर खोली पोल

जालंधर2 घंटे पहले
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पुलिस ने बहू के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। - प्रतीकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
पुलिस ने बहू के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। - प्रतीकात्मक फोटो
  • इटली में रहती है सास, पुलिस ने बहू के खिलाफ दर्ज किया केस

दहेज उत्पीड़न के केस में बहू ने दहेज के सामान के फर्जी बिल लगा दिए। पुलिस ने भी उन्हें चालान के साथ कोर्ट में पेश कर दिया। जब उसकी इटली में रहने वाली NRI सास केस से बरी हुई तो उसने पुलिस को इस संबंध में शिकायत कर दी। मामले की जांच हुई तो उसमें बिलों की पोल खुल खुल गई। जिसके बाद अब पुलिस ने बहू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

एडिशनल सेशन जज ने किया था सास को बरी

गांव कंगनीवाल पतारा की रहनेे वो 80 वर्षीय मोहिंदर कौर ने बताया कि इस वक्त वह इटली में रह रही हैं। उनके खिलाफ 15 अगस्त 2007 को थाना भोगपुर में दहेज उत्पीड़न के आरोप में IPC की धारा 406, 498-A के तहत बहू शरणजीत कौर ने केस दर्ज करवाया था। इस मामले में उन्हें ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने दोषी करार दिया था लेकिन बाद में एडिशनल सेशन जज ने बरी कर दिया।

इन तीन वजहों से फर्जी साबित हुए बिल

  • पंजाब में वैट लागू नहीं लेकिन बिलों में था : उन्होंने आरोप लगाया कि बहू शरणजीत कौर ने इस मामले में दहेज के सामान की झूठी लिस्ट दी थी। जिसमें कहा गया था कि यह सामान उसने ससुर बचित्तर सिंह को सौंपा था, जिनकी काफी समय पहले मौत हो चुकी है। पुलिस की जांच के दौरान भी शरणजीत कौर ने जो जिस दुकान के बिल पेश किए, उसके दुकानदार को गवाहों की सूची में नहींं रखा गया। इसके अलावा जो बिल जीटी रोड भोगपुर की रविंद्रा एंटरप्राइजेज के दिए गए, वो भी फर्जी व छेड़छाड़ वाले थे। मोहिंदर कौर के मुताबिक जांच के दौरान जो बिल लाए गए, वो साल 2002 की 2, 4 व 17 जनवरी के थे और उनमें लिखा हुआ था कि उसकी रकम वैट समेत है। हालांकि पंजाब में वैट सिस्टम ही एक अप्रैल 2005 से शुरू हुआ था। जिससे साफ है कि यह बिल बाद में जाली बनाए गए।
  • एयरटेल की सेवाएं पंजाब में शुरू नहीं हुई थी लेकिन बिल पर नंबर लिखा मिला: इसके अलावा इन बिलों में जो माेबाइल नंबर दर्ज है, वह एयरटेल कंपनी का है और जनवरी 2002 में एयरटेल कंपनी ने न तो पंजाब में अपनी सेवाएं शुरू की थी और न ही उस सीरीज का नंबर यहां चालू हुआ था।
  • कपड़ों के बिल पर न सेल टैक्स नंबर और न मोबाइल नंबर: इसके अलावा अमित क्लॉथ हाउस से जो कपड़ों के बिल पेश किए गए, वो भी फर्जी हैं क्योंकि उनमें न तो सेल टैक्स नंबर है और न ही दुकानदार का मोबाइल नंबर है।

पहले भी जांच अफसरों ने बिलों पर जताया था शक

इस मामले की जांच SP हेडक्वार्टर को सौंपी गई। जांच के बाद उन्होंने कहा कि NRI मोहिंदर कौर ने जो बिल शिकायत के साथ पेश किए हैं, उस बारे में केस के तत्कालीन जांच अफसर रिटायर्ड ASI बलजीत सिंह के बयान दर्ज किए। उसने कहा कि यह बिल शरणजीत कौर ने दिए थे और उन्हें थाने की मुहर लगाकर अदालत में पेश कर दिया गया था। इस मामले में पहले हुई जांच के दौरान भी जांच अफसरों ने बिलों के फर्जी होने के बारे में जिक्र किया है। इसके बाद उन्होंने शरणजीत कौर निवासी घोड़ावाही के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश कर दी।

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