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पशुपालन:सर्दी में पशुओं को कम पानी पिलाने और कैल्शियम फॉस्फोरस का अनुपात बिगड़ने से होती है पथरी

जालंधर3 घंटे पहले
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  • किसान थोड़ी सी जागरुकता से दूर कर सकते हैं छोटे नर पशुओं में पथरी की समस्या
  • पशु चिकित्सक के परामर्श से 7-10 ग्राम नौसादर एक हफ्ते तक प्रतिदिन दे सकते हैं

सर्दी के दिनों में छोटे पशुओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। क्योंकि छोटे नर पशुओं में पथरी की समस्या ठंड के मौसम में अधिक बढ़ जाती है। इसके ऑपरेशन के लिए पशुपालकों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में पशुपालक जागरुकता से ही इसका समाधान कर सकते हैं। डॉ. देवेंद्र सिंह वैज्ञानिक हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़, लुवास ने बताया कि पशुपालक पशुओं में पथरी की अवस्था में डॉक्टरों से परामर्श लें। साथ ही उन्हें इस संबंध में अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि समय रहते पशुधन की जान बचाई जा सके।

पथरी होने पर ये बिल्कुल न करें...पशु को पेशाब उतारने का टीका (लासिक्स) आदि न लगवाएं। शराब, बीयर आदि न दें। छोटे नर पशुओं को बचाव के लिए सर्दियों में पशु चिकित्सीय परामर्श से 7-10 ग्राम नौसादर एक हफ्ते तक प्रतिदिन दे सकते हैं।
सर्दी में भी है पानी का महत्व
सर्दियों में भी पशुपालकों को पशुओं को पर्याप्त पानी देना चाहिए। साथ ही इस बात को भी ध्यान दें कि पानी साफ, ताजा व पीने योग्य ही होना चाहिए। ताकि किसी भी तरह की बीमारी न हो।

पथरी बनने के ये कारण
सर्दी में पशुओं का कम पानी पीना। खारा/ नमकीन पानी पीना, कम हरा चारा होना, कम कैल्शियम होना और कैल्शियम-फोस्फोरस का अनुपात बिगड़ना एवं मिट्टी युक्त चारा खिलाना, अधिक प्रोटीनयुक्त आहार देने से समस्या हो सकती है।
महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए

वैज्ञानिक डॉ. ज्योति शुन्थवाल ने बताया है पशुपालन में अधिकतर समस्याओं की तरह ही पथरी की समस्या आ जाती है। यह समस्या उस मौसम में होती है जब छोटे पशु को हरा चारा उपलब्ध नहीं होता, जिससे विटामिन-ए की कमी होती है जो मूत्राशय में पथरी बनने का एक मुख्य कारक होता है।

विस्तार शिक्षा वैज्ञानिक डॉ. देवेंद्र सिंह ने बताया कि विशेषकर दक्षिण हरियाणा में यह समस्या बहुत है, जिसका एक कारण यह छोटे बच्चे को अधिक अनाज (गेहूं/दलिया) खिलाने से फॉस्फोरस की अधिकता होना है जो कैल्शियम फॉस्फोरस का अनुपात बिगड़ जाता है व पथरी बनने लगती है।

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