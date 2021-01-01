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किसान आंदोलन का असर:किसान नेताओं का रुख पड़ सकता है नरम, कांग्रेस-अकाली दल की 'वेट एंड वॉच' की स्थिति

जालंधर42 मिनट पहले
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यह तस्वीर मंगलवार की है, जब लाल किले पर केसरी झंडा लगाया गया। - Dainik Bhaskar
यह तस्वीर मंगलवार की है, जब लाल किले पर केसरी झंडा लगाया गया।
  • लाल किले पर केसरी झंडे लगाने से पल्ला झाड़ रहे किसान नेता जिम्मेदारी से नहीं बच सकते
  • पंजाब के राजनीतिक दलों की नजर किसान रणनीति पर टिकी, कारण-उनके बगैर अगले चुनाव में राजनीतिक गुजारा नहीं

कृषि सुधार कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर केसरी झंडा लगाने के बाद दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की अगुवाई कर रहे नेताओं का रुख नरम पड़ सकता है। अभी तक आक्रामक रुख दिखाते आ रहे किसान नेता भले ही झंडा लगाने वालों से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन लाखों की भीड़ की अगुवाई करने की वजह से वे जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। यही वजह है कि अभी तक सरकार को घेरने में जुटे रहने वाले किसान नेता अब खुद को कल की घटना से बचाने की कोशिश में सफाई देने पर जोर लगा रहे हैं।

दूसरी तरफ अभी तक किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रही पंजाब की कांग्रेस पार्टी व अकाली दल भी 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में आ गए हैं। उनकी नजर अब किसान संगठनों की रणनीति पर टिकी हुई है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव में इसके बगैर उनका राजनीतिक गुजारा नहीं। सबसे अहम बात यह है कि पंजाब में अब उस तबके के बीच भाजपा भी चर्चा में आ गई है जो शहरी है और किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है। यह इसलिए कि परेड की इजाजत देने के बाद लाल किले पर केसरी झंडा लगाने वालों के खिलाफ बर्बरता की कार्रवाई नहीं हुई।

पहले शांतिपूर्ण आंदोलन था, अब किसान नेताओं को बताना पड़ रहा

किसान पिछलेे दो महीने से दिल्ली के सिंघु व टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं। सब हैरत में थे कि इतनी भीड़ के बावजूद आंदोलन पूरी तरह अनुशासित व शांतिपूर्ण है। ट्रैक्टर मार्च से पहले तक यही धारणा थी लेकिन लाल किले पर झंडा लगाने के बाद से अब किसान नेताओं को नए सिरे से इसे साबित करना पड़ रहा है।

आंदोलन के सिर्फ पंजाब के किसानों से जुड़े होने से लेकर उस पर खालिस्तान का ठप्पा लगने का भी डर सता रहा है। खासकर, उन लोगों के बीच, जो दूूरदराज बैठे हैं या सीधे तौर पर इस आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं। आंदोलन के जानकार यह कहने से भी नहीं कतरा रहे कि कल जो कुछ हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन जहां से शुरू हुआ, वहींं आ गया है।

कैप्टन की कूटनीति अब भी सब पर भारी

किसान आंदोलन को लेकर पंजाब कांग्रेस व खासकर CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की कूटनीति सब पर भारी पड़ रही है। पंजाब में शांतिपूर्ण किसान आंदोलन से लेकर हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज व पानी की बौछारों का कैप्टन ने आक्रामक होकर विरोध किया। कल भी जब लाल किले पर केसरी झंडा लगाया गया तो भी कैप्टन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया लेकिन साथ ही किसानों से अपील भी की कि वो वापस दिल्ली बॉर्डर पर आ जाएं।

झंडा लगाने वालों से दूरी बना कैप्टन ने अब भी खुद को किसान आंदोलन का हिमायती बरकरार रखा हुआ है। किसान समर्थन में अकाली दल केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने से लेकर भाजपा से गठबंधन तोड़ चुका है लेकिन अभी कल के हालात को किस तरह से राजनीतिक तौर पर भुनाया जा सके, इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है।

उपद्रवियों पर सख्ती से न निपटकर 'मोदी इमेज' को भुना रही भाजपा

पंजाब में अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा राजनीतिक हाशिए पर थी। कुछेक शहरों में आधार के सिवाय भाजपा के पास कुछ नहीं था लेकिन कल की घटना को अब भुनाने की कोशिश हो रही है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि सरकार चाहती तो उपद्रवियों से सख्ती से निपट सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बेवजह ही किसान आंदोलन की आड़ में PM नरेंद्र मोदी की छवि तानाशाह व हिटलर की बनाई जा रही है। यह बात कट्‌टरपंथियों व आंदोलन से सीधे जुड़े लोगों को रास न आए लेकिन किसान आंदोलन में साइलेंट चल रहे लोगों के बीच जरूर इस बात को लेकर चर्चा है कि केंद्र सरकार ने संयम बरता।

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