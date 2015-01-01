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विरोध:किसानों ने रैली निकालकर कृषि कानूनों का जताया विरोध, प्रधानमंत्री का पुतला फूंका

जालंधरएक घंटा पहले
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  • गांवों में पीएम का पुतला लेकर निकाली जा रहीं रोष रैलियां, नारेबाजी कर जता रहे रोष

कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए जहां एक तरफ किसान कुंडली बॉर्डर व दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गांव रंधावा मसंदां के किसानों ने गांव के गलियों में पैदल व ट्रॉलियों से रोष रैली निकाली। पूरे गांव में मोदी का पुतला लेकर निकले किसानों ने नारेबाजी की और पुतला फूंका। मास्टर जागीर सिंह, परमजीत सिंह, बिंदू बगियाड़, पाला बगियाड़ ने कहा कि उनके गांव से हर दूसरे दिन 1 जत्था दिल्ली जा रहा है और वहां से आ भी रहा है। किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं आने दी जा रही है।
इधर, शहर से 200 गाड़ियों का काफिला किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना

जालंधर | कृषि कानूनों को लेकर नई दिल्ली में जारी किसानों के संघर्ष में हिस्सा लेेने के लिए वीरवार को शहर से बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इससे पहले गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर नगर में अरदास की गई। इस मौके पर भाई जसपाल सिंह, जगजीत सिंह गाबा, तेजिंदर सिंह परदेसी, कंंवलजीत सिंह टोनी, गुरमीत सिंह बिट्‌टू ने बताया कि इस इक्ट्‌ठ में जालंधर सहित कपूरथला, फगवाड़ा, लुधियाना व अन्य सब-डिविजनों से करीब 200 गाड़ियों का एक बड़ा काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। वे अपने साथ धरने में पहले से शामिल लोगों के लिए जरूरी सामान भी लेकर जा रहे हैं।

इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीवान अस्थान, एनजीओ हसदा वसदा पंजाब, दस्तार ए खालसा, दशमेश सेवक सभा व अन्य सामाजिक व धार्मिक संगठनों से लोग शामिल थे। इनमें भाई जसपाल सिंह, हरपाल सिंह चड्‌ढा, हरभजन सिंह सैनी, गुरमेल सिंह, शैरी चड्ढा, हरप्रीत सिंह, हरजोत सिंह, भूपिंदर पाल सिंह खालसा, गुरजीत सिंह, कंवलजीत सिंह, हीरा सिंह, विपन हस्तीर, राहुल जुनेजा आदि मौजूद रहे।

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