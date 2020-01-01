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जालंधर में आग:रिहायशी इलाके दिलबाग नगर में घर की पहली मंजिल पर लगी आग, स्पोर्ट्स का सामान जलकर खाक

जालंधर2 घंटे पहले
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दिलबाग नगर स्थित घर में लगी आग से निकलता धुआं। - Dainik Bhaskar
दिलबाग नगर स्थित घर में लगी आग से निकलता धुआं।
  • आसपास के इलाकों में भी मची अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू

दिलबाग नगर के एक घर की पहली मंजिल पर बुधवार को भीषण आग लग गई। आग का पता चलते ही घर वालाें में हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाका होने की वजह से धुआं निकलते देख आसपास भी अफरा-तफरी मच गई। पहलेे उन्होंने खुद आग बुझाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बाद में फायर ब्रिगेड पहुंची व आग पर काबू पाया। आग कबाड़ को लगी हुई थी। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड के अफसर इसकी जांच कर रहे हैं।

आग लगने के बाद मौके पर जमा हुए लोग।
आग लगने के बाद मौके पर जमा हुए लोग।

कौंसलर का बचाव : फैक्ट्री का सामान रखा था

इलाके के कौंसलर कमलजीत भाटिया ने बताया कि इस घर में फैक्ट्री का सामान व योगा मैट रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ सामान रखा हुआ था, जिसमें शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो सकती है। फिर भी फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

फायर अफसर बोले- अंदर स्पोर्ट्स फैक्ट्री चल रही थी

फायर अफसर विपन कुमार ने कहा कि सूचना मिलते ही उनकी टीम यहां पहुंची ताे देखा कि दिलबाग नगर के घर में ही स्पोर्ट्स फैक्ट्री का काम हो रहा था। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री होने के बावजूद यहां आग बुझाने के इंतजाम हैं या नहीं, इसकी अभी जांच की जा रही है। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह देखना सरकार का काम है।

फैक्ट्री मालिक बोले, कुछ समय के लिए शिफ्ट किया था सामान

स्पोर्ट्स फैक्ट्री के मालिक रणदेव पुरी ने कहा कि उनकी फैक्ट्री में निर्माण कार्य चलने की वजह से कुछ समय के लिए सामान यहां शिफ्ट किया था। अंदर स्पोर्ट्स का सामान का गोदाम बनाया था, जिसमें आग लगी हुई है। उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया है।

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