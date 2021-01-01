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जालंधर में बेखौफ बदमाश:पुलिस थाने के पास फायरिंग कर बदूंक की नोक पर टाइल्स कारोबारी से सवा 5 लाख लूटे, वारदात CCTV कैमरे में कैद

जालंधरएक घंटा पहले
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जालंधर में सोमवार देर शाम टाइल्स कारोबारी से लूट की जानकारी लेते पुलिस अधिकारी। - Dainik Bhaskar
जालंधर में सोमवार देर शाम टाइल्स कारोबारी से लूट की जानकारी लेते पुलिस अधिकारी।
  • जेपी नगर में हुई वारदात, कार से घर लौटते ही पहले से घात लगाए बैठे लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम

शहर के पॉश इलाके जेपी नगर में बदमाशों ने पुलिस थाना बस्ती बावा खेल से 200 मीटर दूरी पर गनप्वाइंट पर टाइल्स कारोबारी से लाखों की नकदी लूट ली। कारोबारी को धमकाने के लिए बदमाशों ने आते ही उनके पैरों में गोली चलाई और उसके बाद जान से मारने की धमकी देकर कैश से भरा बैग लूट ले गए। बदमाश तीन थे और बाइक पर वहां आए थे। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है।

कारोबारी गगन अरोड़ा
कारोबारी गगन अरोड़ा

कारोबारी की जुबानी... लूट की कहानी

इस बारे में गुलाब देवी रोड पर टाइल्स फैक्ट्री चलाने वाले गगन अरोड़ा ने बताया कि रोजाना की तरह वह फैक्ट्री से घर जेपी नगर लौट रहे थे। जैसे ही वह घर के बाहर खड़े हुए तो अचानक 3 लोग‌ बाइक पर वहां आए। फिर दो नीचे उतर गए और एक बाइक पर बैठा रहा। नीचे उतरे युवकों में से एक के हाथ में तलवार और दूसरे के हाथ में पिस्तौल थी। उनमें से एक ने पिस्तौल से पैरों में फायर किया और दूसरे ने तलवार ऊपर उठा ली। उन्होंने धमकी दी कि बैग दे दो, नहीं तो तलवार से मार देंगे या फिर उन्हें गोली मार देंगे। उन्होंने बैग दे दिया और चंद सेकेंड में ही तीनों वहां से भाग निकले।

CCTV कैमरे में कारोबारी से लूटपाट करते नजर आते लुटेरे
CCTV कैमरे में कारोबारी से लूटपाट करते नजर आते लुटेरे

CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात

टाइल्स कारोबारी से हुई लूट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। जिसमें दिख रहा है कि टाइल्स कारोबारी गगन अराेड़ा अपनी कार खड़ी कर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं तो पहले से घात लगाकर बैठे बाइक सवार लुटेरे पीछे से आते हैं। बाइक वाले कारोबारी की कार से थोड़ा आगे बाइक रोक देते हैं। फिर उसमें से दो लुटेरे नीचे उतरते हैं और बैग छीनकर वापस बाइक में बैठकर भाग निकलते हैं।

फायरिंग की दहशत : जेपी नगर में लूट से पहले फायरिंग किए जाने के बाद दहशत में आए लोग भारी संख्या में जमा हो गए।
फायरिंग की दहशत : जेपी नगर में लूट से पहले फायरिंग किए जाने के बाद दहशत में आए लोग भारी संख्या में जमा हो गए।

लुटेरों की तलाश कर रहे : ACP

इस बारे में ACP पलविंदर सिंह ने कहा कि लूट का शिकार हुए कारोबारी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं।‌ पुलिस आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है ताकि लुटेरों के बारे में कोई पुख्ता सुराग मिल सके। आसपास के इलाकों में भी मुखबिर नेटवर्क के जरिए लुटेरों की तलाश की जा रही है।

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