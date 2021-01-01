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कामयाबी:अंतराज्यीय भुक्की तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 4.50 क्विंटल भुक्की समेत चार तस्कर गिरफ्तार

जालंधर11 मिनट पहले
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भुक्की के साथ पकड़े गए तस्कर व उन्हें पकड़ने वाली पुलिस टीम। - Dainik Bhaskar
भुक्की के साथ पकड़े गए तस्कर व उन्हें पकड़ने वाली पुलिस टीम।
  • दो जेएंडके व दो पंजाब के निकले तस्कर, भुक्की ट्रक से कार में लादते वक्त हुई गिरफ्तारी

कमिश्नरेट पुलिस ने भुक्की (POPPY HUSK) तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो तस्कर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के हैं जबकि दो पंजाब के हैं। उनसे 4.50 क्विंटल भुक्की बरामद की गई है। तस्कर तब पकड़े गए, जब वो यह भुक्की ट्रक से कार में लाद रहे हैं। तस्करों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है ताकि उनके साथ जुड़े दूसरे तस्करों के बारे में भी पता किया जा सके।

जेएंडके से लाकर पंजाब में सप्लाई की जा रही थी खेप

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि पुलिस को मुखबिरी मिली थी कि वडाला चौक पर ट्रक (JK03E-3324) से पोलो कार (PB11BE-2364) में भुक्की रखी जा रही है। चीमा चाैक के नजदीक मौजूद ASI जसवीर सिंह की टीम ने तुरंत वहां रेड की और वहां से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के गांव दायलगाम के इरशाद व दानिश और गुरु अर्जुन देव नगर लुधियाना के मनजीत सिंह व फतेहगढ़ साहिब के गुरदीप सिंह को हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को 23 प्लास्टिक थैलों में भरी 4.50 क्विंटल भुक्की बरामद हुई। यह भुक्की जेएंडके से लाकर पंजाब में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने उनके खिलाफ NDPS का केस दर्ज कर लिया है।

10वीं में पढ़ रहा इरशाद, एक साल से कर रहे नशा तस्करी

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शुरूआती पूछताछ में पता चला कि 19 साल का इरशाद 10वीं में पढ़ रहा है। अनंतनाग के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के साथ वो पार्ट टाइम जॉब के तौर पर ऑटो भी चलाता है। वहीं, दूसरा आरोपी दानिश ने बीए सेकेंड ईयर पास किया है और ड्राइवरी करता है। यह दोनों पिछले एक साल से नशा तस्करी का काम कर रहे हैं। जितनी कीमत में ये नशा लेकर आते हैं, उससे दोगुने में यहां बेचकर चले जाते हैं।

गुरदीप पर चल रहे 3 केस, मनजीत एक साल से तस्करी में

पुलिस के मुताबिक यहां पोलो कार में भुक्की की डिलीवरी लेने पहुंचे गुरदीप सिंह पक्का नशा तस्कर है। उसके खिलाफ लुधियाना और पटियाला में नशा तस्करी के तीन केस दर्ज हैं। मनजीत भी मूल रूप से फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला है और गुरदीप का पुराना जानकार है। आजकल वह किराए पर लुधियाना में रहता है। वह भी पिछले एक साल से तस्करी का काम कर रहा है।

जेएंडके बेस्ड स्मगलर से जुड़े तार, वहां भी पुलिस को दी सूचना

शुरूआती जांच मे पता चला है कि दानिश व इरशाद के साथ यहां के लोकल तस्कर गुरदीप व मनजीत के तार जेएंडके बेस्ड स्मगलर से जुड़े हुए हैं। जिनसे वो भुक्की लेकर आते हैं और उसे पंजाब में सप्लाई करते हैं। इस बारे में कमिश्नरेट पुलिस ने जेएंडके पुलिस को भी सूचित कर दिया है ताकि उसे भी गिरफ्तार किया जा सके। 

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