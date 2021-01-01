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स्मरणीय यात्रा:स्वर्णिम विजय मशाल को किया स्मरणीय यात्रा के लिए रवाना

जालंधर2 घंटे पहले
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1971 में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सम्मान में विजय मशाल दिल्ली से पंजाब पहुंच गई, जिसे जनरल ऑफिसर कमांडिंग वज्र कोर और लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोन्नप्पा ने स्मरणीय यात्रा के लिए रवाना किया। यहां ब्रि. जोगिन्दर सिंह जसवाल, सूबेदार अजमेर सिंह अन्य मौजूद रहे। विजय मशाल (ज्वाला), पंजाब के जांबाज सैनिकों के साथ प्रेरणा स्रोत बनकर अपना सफर पूरा करती रहेगी। खास बात है कि मशाल धारक वीर विजेताओं व जिस जगह 1971 में लड़ाई लड़ी गई, वहां की मिट्टी एकत्रित करके राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर लेकर जाएंगे।

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