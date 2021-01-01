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  • Health Workers Lie In The Civil Hospital For 45 Minutes Every Day, Waiting For The Department Head On Time.

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अनुशासनहीनता:सिविल अस्पताल में हर रोज स्टाफ और ओपीडी के डॉक्टर 45 मिनट तक आ रहे लेट

जालंधरएक घंटा पहले
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सिविल अस्पताल की ओपीडी तय समय पर शुरू की गई, जबकि गायनी विभाग में ओपीडी का डॉक्टर 9:43 के बाद अपनी सीट पर बैठा, वहीं बच्चों के डॉक्टर भी तय समय से 45 मिनट लेट रहे। - Dainik Bhaskar
सिविल अस्पताल की ओपीडी तय समय पर शुरू की गई, जबकि गायनी विभाग में ओपीडी का डॉक्टर 9:43 के बाद अपनी सीट पर बैठा, वहीं बच्चों के डॉक्टर भी तय समय से 45 मिनट लेट रहे।
  • मरीज सुबह 8:30 बजे तक इंतजार करते रहे, स्टाफ 9:30 बजे के बाद आया

जिला सेहत विभाग के अधीन आने वाले मेजर संस्थान सिविल अस्पताल, सिविल सर्जन दफ्तर, जोन ड्रग अथॉरिटी और ईएसआई अस्पताल में करीब 80 फीसदी मुलाजिमों को किसी की परवाह नहीं है। मुलाजिम तय समय पर नहीं पहुंचते हैं। बुधवार को भी सिविल अस्पताल और सिविल सर्जन दफ्तर में जहां मुखी निर्धारित समय पर पहुंचे तो वहीं, क्लेरिकल स्टाफ अपनी सीटों पर सुबह 9:30 बजे के बाद भी नहीं पहुंचा था। वहीं, उनका क्लेरिकल स्टाफ, एनएचआरएम ब्रांच, अकाउंट ब्रांच के अलावा एसीएस और डीएफओ का स्टाफ अपनी सीटों नहीं थे, यानी 70 फीसदी स्टाफ लेट था।

वहीं सिविल अस्पताल में सुबह 9:10 तक केवल चार दर्जा-4 कर्मचारी और क्लेरिकल स्टाफ का एक सदस्य ही था, यानी 95 फीसदी स्टाफ लेट रहा। यही हाल अस्पताल की लैब का भी रहा जहां डॉक्टरों से पहले लैब में इंटर्नशिप कर रहे स्टूडेंट ही पहुंचे थे।

डॉक्टर्स ने बायोमेट्रिक हाजिरी बंद करवा दी थी -बायोमेट्रिक हाजिरी बंद होने के बाद लेटलतीफी को अधिकारी भी नहीं रोक पा रहे हैं। कई डॉक्टर भी केवल सुबह-शाम हाजिरी लगाने ही आते हैं। हालांकि एक साल पहले बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए मशीनें लगी थीं तो डॉक्टरों ने विरोध किया था। क्लेरिकल स्टाफ ने भी समर्थन दिया था। नतीजा यह रहा कि अब क्लेरिकल स्टाफ अपनी मर्जी से दफ्तर आता और जाता है। इस अनुशासनहीनता को रोकने में अस्पताल के अधिकारी भी असमर्थ हैं।

एमएस बोलीं- नोटिस जारी कर दिया है... सिविल अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. परमिंदर कौर का कहना कि ड्यूटी पर लेट आने के संबंधी में नोटिस जारी कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने वाले स्टाफ या अधिकारी पर बनती कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सिविल सर्जन डॉ. बलवंत सिंह ने भी कहा कि स्टाफ को समय पर आने की हिदायत जारी कर दी गई है।

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