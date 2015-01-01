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धनतेरस:शहर के बाजारों में दिखी रौनक होम अप्लाइंसेज की डिमांड ज्यादा, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावट का सामान खूब बिक रहा

जालंधर41 मिनट पहले
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धनतेरस और दिवाली को लेकर बाजार खुशियां बांटने को तैयार हैं। इस बार बाजार में बड़े स्तर पर जालंधर के लोग शाॅपिंग करेंगे। होलसेल बाजार का अंदाजा है कि बिक्री करोड़ों में होगी। हालांकि किसान आंदोलन के कारण कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हुई। तैयार माल कम मात्रा में जालंधर आया लेकिन फिर भी खरीदारी काफी हो रही है। इस बार मार्केट में बड़ा बदलाव है। लाइटिंग में मेड इन इंडिया की डिमांड बढ़ी है। धनतेरस की पूर्वसंध्या पर फगवाड़ा गेट, रैनक बाजार, जीटी रोड पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्राॅनिक्स की खूब बिक्री हुई। खास बात यह है कि चीनी लाइटिंग सिस्टम के ‘यूज एंड थ्रो’ बैंचमार्क के प्रोडक्ट की बजाय मोटी तारों व बड़ी लाइट वाले भारतीय उत्पाद ज्यादा बिक रहे हैं।

रसोई की चिमनी, होम अप्लायंसेस में ‘मेड इन इंडिया’ कहकर कई दुकानदार सेल करते मिले। उधर, सिटी में 40 हजार दुकानों पर रौनक है। इनमें रैनक बाजार, माॅडल टाउन मार्केट, अड्‌डा होशियारपुर, अटारी बाजार, सर्राफा बाजार, फगवाड़ा गेट, जीटी रोड, ब्रांडरथ रोड, कैंचियां बाजार, पीर बोदला बाजार, गुड़ मंडी, रैनक बाजार, आदर्श नगर मार्केट व अन्य शामिल हैं। किसान आंदोलन के कारण जो सामान ताईवान, चीन आदि से दिवाली के मद्देनजर होलसेलरों ने मंगवाया था, वह काफी कम पंजाब पहुंचा। दिल्ली से ट्रांसपोर्ट के जरिये 25 फीसदी ही सामान आ सका। शहर के मॉल्स में वीरवार को खूब भीड़ लगी रही। लोगों ने धनतेरस और दिवाली को लेकर खूब खरीदारी की। मॉल्स में भी गिफ्ट आदि को लेकर लेस और ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिनका लोग खूब फायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ मेड इन इंडिया और वोकल फाॅर लोकल के कांसेप्ट के चलते रोशनी, इंटीरियर और होम अप्लायंसेस के बाजार पर भारतीय माल की बिक्री 40 फीसदी तक बढ़ी है। विदेश से करीब 100 करोड़ का माल दोआबा नहीं पहुंच पाया है।

धनतेरस से पहले इन उत्पादों की खूब बिक्री हुई

1. असेंबल्ड एलईडी 2. वाशिंग मशीनें और हीटर 3. पैक्ड फूड और ड्रिंक के गिफ्ट आइटम्स 4. इंटीरियर और होम अप्लाइंसेज 5. किचन चिमनी, कपड़े, फर्नीचर 6. बर्तन, ड्राई फ्रूट, बच्चों के साइकिल 7. गोल्ड, ज्वैलरी आदि इसके अलावा बाजार में मिठाई की दुकानों, क्रॉकरी, गार्मेंट्स फुटवियर, ऑटो मोबाइल इत्यादि में भी बाजार में खूब सामान बेचा गया। इस बार बाजार में लोग डेकोरेटिव आइट्म्स भी स्वदेशी ही खरीद रहे हैं ।

मार्च के बाद अब रौनक
जालंधर इलेक्ट्रिकल्स ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित सहगल ने कहा कि कोरोना के कारण मार्च के बाद से व्यापार ठंडा था। अब दिवाली से पहले अच्छा माहौल बना है। अटारी बाजार की होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान सुखविंदर सिंह बग्गा ने कहा कि फेस्टिवल सीजन ने मंदी दूर करने में मदद की है। इलेक्ट्रिकल्स मार्केट प्रेसिडेंट बलजीत सिंह आहलूवालिया ने कहा कि सभी के चेहरों पर इन दिनों खुशी है, ग्राहक भी खुश हैं।

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