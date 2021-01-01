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विदेश का लालच दे रची साजिश:जालंधर के किसान के 8वीं पास बेटे को कैनेडा भेजने के बहाने चंडीगढ़ से बैंगलोर बुला कर बनाया बंधक

जालंधर14 मिनट पहले
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पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज करने के बाद गायब हुए लड़के की तलाश शुरू कर दी हैै। - प्रतीकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज करने के बाद गायब हुए लड़के की तलाश शुरू कर दी हैै। - प्रतीकात्मक फोटो
  • टोरंटो में रहने वाले कपूरथला के एक आरोेपी व उसके दो साथियों के खिलाफ केस दर्ज

किसान के 8वीं पास बेटे को वर्क परमिट पर कैनेडा भेजने के बहाने तीन आरोपियों ने चंडीगढ़ से बैंगलोर बुलाया और फिर उसकाे बंधक बना लिया। बेटा जब न कैनेडा पहुंचा और न मोबाइल पर बात हुई तो किसान ने पुलिस को इसकी शिकायत कर दी। पुलिस ने टाेरेंटाे में रहने वाले व्यक्ति व उसके दो साथियों के खिलाफ मंगलवार को अपहरण व ट्रैवल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।

आढ़ती के जरिए हुआ टोरंटो के आरोपी से संपर्क

गांव खुण खुण के रहने वाले किसान सोहन सिंह ने बताया कि उसका 31 साल का बेटा तेजिंदर सिंह 8वीं तक पढ़ा है। वह कामकाज के लिए विदेश जाने का इच्छुक था। इस बारे में उसने अपने जानकार हरजिंदर सिंंह निवासी फ्रैंड कॉलोनी नजदीक DAV कॉलेज जालंधर के साथ बात की। हरजिंदर ने कहा कि उसकी मकसूदां में आढ़ती की दुकान है और उसका जानकार सकत्तर सिंह निवासी हरनामपुरा सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला उसके पास 5-6 साल से आता-जाता रहता है।

20 लाख में हुआ सौदा, बोला- कैनेडा पहुंचने के बाद लूंगा पैसे

वह दो साल से कैनेडा गया हुआ है और लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। अक्टूबर 2020 में हरजिंदर ने किसान को बताया कि उसकी सकत्तर सिंह से बात हो गई है। वह तेजिंदर को पहले टूरिस्ट वीजा पर दुबई ले जाएगा और फिर वर्क परमिट पर कैनेडा भेज देगा। इसके लिए 20 लाख में सौदा तय हो गया। जब उसने एकदम इतने पैसे का बंदोबस्त न होने की बात कही तो दोनों ने कहा कि उसके बेटे के कैनेडा पहुंचने के बाद वो पैसे ले लेंगे।

15 दिसंबर को कहा- बैंगलोर पहुंच गया, 16 से फोन स्विच ऑफ

14 दिसंबर को सकत्तर सिंह ने हरजिंदर सिंह को चंडीगढ़ से मुंबई व फिर बैंगलोर की एयर टिकटें भेज दी। हरजिंदर ने उसी दिन उनके बेटे तेजिंदर को वाॅट्सऐप पर टिकटें भेज दी। अगले दिन पासपोर्ट, कपड़े व 15 हजार लेकर चंडीगढ़ चला गया। उसी दिन शाम को उसने बहन संदीप कौर को कहा कि वो बैंगलोर पहुंच गया है। 16 दिसंबर को उन्होंने संदीप को फोन किया तो वो स्विच ऑफ मिला। उन्होंने हरजिंदर को पूछा तो उसने सकत्तर को फोन लगाया। उसने कहा कि तेजिंदर जहाज में होगा, इसलिए फोन बंद आ रहा है। 2-3 दिन बाद उससे संपर्क हो जाएगा। उन्होंने 2-3 दिन बाद हरजिंदर ने टोरंटों में रहने वाले सकत्तर से बात की तो उसने कहा कि तेजिंदर दुबई पहुंच गया है।

पहले जहाज व फिर क्वारैंटाइन का बहाना, बाद में खुली पोल

सकत्तर सिंह ने फिर कहा कि तेजिंदर दुबई से कैनेडा पहुंच गया है। यहां उसे 31 दिसंबर तक कोरोना की वजह से क्वारैंटाइन में रखा हुआ है। उसने हरजिंदर आढ़ती को कहा कि भारत में उसके दो पहचान वाले जसबीर सिंह व गुरध्यान सिंह हैं, उनके अकाउंट में तय सौदे के मुताबिक पैसे डाल देना। इसके बाद हरजिंदर ने सकत्तर सिंह को कहा कि वो तेजिंदर से बात करवाए तभी खाते में पैसे डाल देंगे, लेकिन उसने बात नहीं कराई। सकत्तर सिंह की बातें सुनकर उन्हें शक हुआ तो किसान ने अपने स्तर पर बेटे की तलाश शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि उनके बेटे तेजिंदर सिंह की बैंगलोर से दुबई के लिए फ्लाइट ही नहींं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सकत्तर सिंह ने अपने साथियों जसबीर सिंह व गुरध्यान सिंह के साथ मिलकर उनके बेटे को बंधक बना रखा है।

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