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  • In 15 Days, 250 Patients Underwent CT Scan Of Chest Only 10 Corona Positive, Rest Viral Pneumonia

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हेल्थ अपडेट:15 दिनों में 250 मरीजों ने करवाई चेस्ट की सीटी स्कैन सिर्फ 10 कोरोना पॉजिटिव, बाकी को वायरल निमोनिया

जालंधर11 मिनट पहले
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  • बढ़ती ठंड बन रही निमोनिया का बड़ा कारण; खांसी-सांस लेने में तकलीफ है तो जरूरी नहीं कि कोरोना ही हो

प्रभमीत सिंह |अस्पतालों में खांसी, छाती जाम होने और सांस में दिक्कत वाले मरीजों की गिनती काफी ज्यादा है। इनके लक्षण कोरोना जैसे हैं लेकिन कोरोना टेस्ट में इनकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। इसका कारण उन्हें कोरोना नहीं बल्कि वायरल निमोनिया है। डॉक्टर इन रोगों को मौसम में बदलाव मान रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड के संक्रमण के बीच में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि मरीजों की छाती जाम है, चेस्ट की सीटी स्कैन में लक्षण के बावजूद रिपोर्ट कोरोना निगेटिव है। ऐसे मरीजों का इलाज वायरल बुखार की दवा से किया जा रहा है।

चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ. नरेश का कहना है कि दिसंबर में दिन-रात के तापमान में खासा अंतर नहीं रहता। अस्पतालों में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिनके एक्सरे में व्हाइट स्पॉट देखे जा सकते हैं लेकिन यह संक्रमण के नहीं हैं। वहीं, सिविल के आईसीयू इंचार्ज डॉ. परमजीत सिंह का कहना है कि सिविल में कोविड मरीजों के अलग से आईसीयू तैयार किया गया है जबकि नाॅन कोविड के मरीजों को मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया जा रहा है, वहां रोज नाॅन कोविड के 5 से 6 मरीज दाखिल हो रहे हैं। डाॅक्टरों की सलाह है कि लोग डेढ़ महीने तक गुनगुना पानी ही पीएं और छाती को सीधी हवा न लगने दें।

चेस्ट स्कैन नाकाफी, आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी : डॉ. रूबी

जिले के 33 स्कैनिंग सेंटरों की रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिनों में 250 से ज्यादा मरीजों ने चेस्ट की सीटी स्कैन करवाई, जिनमें से महज 10 लोगों को ही कोविड-19 की पुष्टि हुई है। बाकी मरीजों का इलाज वायरल निमोनिया की बीमारी के तहत ही किया जा रहा है। प्रोग्राम की नोडल अफसर डॉ. बलजीत कौर रूबी का कहना है कि उनके पास हर मरीज का डेटा आ रहा है कि किस मरीज की चेस्ट में क्या इंफेक्शन है और उसका क्या इलाज किया जा रहा है और डॉक्टराें ने मरीज को सीटी स्कैन करवाने के लिए क्यों कहा।

जिन मरीजों की उनके पास सीटी स्कैन आ रही है, उनमें से 80 फीसदी से अधिक मरीजों को वायरल निमोनिया है। इसके अलावा सेहत विभाग की तरफ से मरीज से भी संपर्क किया जा रहा है कि डॉक्टर द्वारा उनका आरटी-पीसीआर करवाया जा रहा है या नहीं। मरीज को फोन करके यह भी जानकारी ली जा रही है कि कहीं उसे बिना बताए कोई और इलाज तो नहीं हो रहा।

कोविड की पुष्टि न हाे तो भी आइसोलेट जरूर हों : डॉ. धीरज भाटिया... मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ. धीरज भाटिया का कहना है कि उनके पास अस्पताल में एेसे कई मरीज आ रहे हैं जिन्हें निमोनिया है और आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव है। छाती से जुड़ी समस्या जारी रहने पर तीसरी या चाैथी बार कोरोना की पुष्टि होती है। एेसे में उन्हें पूरी तरह घर में आइसोलेट होने की सलाह दी जा रही है। डॉ. धीरज का कहना है कि वर्तमान में निमोनिया और कोरोना के बीच खास अंतर नहीं देखा जा रहा। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों कफ बलगम और खांसी बुखार से पीड़ित है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दवा लेकर खुद को कुछ दिन के लिए घर में आइसोलेट रहें।

फ्लू और बैक्टीरिया से होता है निमोनिया-मौसम में बदलाव की वजह से होने वाली बीमारियों में निमोनिया भी शामिल है। यह बैक्टीरिया और फ्लू के कारण होता है। यह सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें संक्रमित करता है। ऐसा होने के बाद एक्सरे में पीड़ित मरीज के फेफड़ों पर सफेद पैच देखे जा सकते हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण यह सबसे जल्दी मरीज को अपनी चपेट में लेता है। फेफड़ों में कफ अथवा तरल पदार्थ छाती में जमा होने शुरू हो जाते हैं। इस कारण सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है।

वहीं, जिला एपिडेमोलॉजिस्ट डॉ. सतीश कुमार का कहना है कि इन दिनों में मौसम खुश्क होने के कारण गले में खराश आदि और खांसी की समस्या होती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कहने पर ही एक्सरे करवाएं। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। गर्म कपड़े पहनें। घर से बाहर निकलें तो टोपी और दस्ताने जरूर पहनें।

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