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वेदर अपडेट:धुंध में लिपटा जालंधर, तापमान 2 डिग्री पहुंचने से ठंड भी बढ़ी, अब पूरे हफ्ते झेलने को रहें तैयार

जालंधर12 मिनट पहले
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जालंधर में सुबह छाई धुंध के बीच लाइट जलाकर गुजरते वाहन।
  • न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंचा, दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने की उम्मीद

शुक्रवार सुबह से ही शहर धुंध में लिपटा हुआ है। जिससे विजिबिलिटी भी करीब 200 मीटर रह गई है। तापमान में भी काफी कमी हुई है तथा सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 2 डिग्री व अधिकतम 14 डिग्री चल रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दोपहर तक मौसम ऐसा ही रहेगा लेकिन दिन चढ़ते आसमान साफ होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि यह पूरा हफ्ते इसी तरह निकलेगा और खासकर अगले हफ्ते से पूरा दिन धुंध छाए रहने का अनुमान है।

जानिए.. शनिवार व रविवार को कैसा होगा मौसम

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक शनिवार व रविवार को भी सुबह धुंध छाई रहेगी। हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ हो सकता है। ठंड से फिलहाल निजात मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि शनिवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री व अधिकतम 15 डिग्री रहेगा। वहीं, रविवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री व अधिकतम 17 डिग्री रहने की उम्मीद है।

अगले हफ्ते की शुरूआत धुंध से

मौसम विभाग की मानें तो अगले हफ्ते की शुरूआत भी धुंध से ही होगी। सोमवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे जबकि मंगलवार को सुबह के वक्त धुंध रहेगी लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो सकता है। अगले बुधवार व वीरवार को आसमान में पूरा दिन धुंध छाई रहेगी। इस दौरान भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री व अधिकतम 19 डिग्री तक रहने की उम्मीद है।

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