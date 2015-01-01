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विवाद:मेजर सिंह का आरोप- ब्लैकमेल करके पैसे मांगे- सिमरनजीत पर पर्चा दर्ज

जालंधर7 मिनट पहले
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  • बड़ा सवाल... मेजर सिंह का बयान- उसने 1.50 लाख रुपए दिए पर फॉर्च्यूनर की जांच में मिले एक लाख रुपए

पुडा दफ्तर के पास बुधवार शाम कांग्रेसी नेता व पंजाब खादी बोर्ड एंड विलेज इंडस्ट्री के डायरेक्टर मेजर सिंह और आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह के बीच हुए विवाद में वीरवार तड़के 3:30 बजे थाना नई बारादरी में सिमरनजीत पर ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी देने का पर्चा दर्ज किया गया। इससे पहले मेजर सिंह समर्थकों के साथ रात 1:30 बजे तक थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे और ‘पंजाब पुलिस मुर्दाबाद’ के नारे लगाए। सिमरनजीत पर आरोप है कि वह मेजर सिंह को ब्लैकमेल कर पांच लाख रुपए मांग रहा था, मगर मेजर ने उसे 1.50 लाख रुपए ही दिए थे।

बड़ा सवाल... मेजर सिंह का बयान- उसने 1.50 लाख रुपए दिए पर फॉर्च्यूनर की जांच में मिले एक लाख रुपए

पुलिस को विर्क एनक्लेव के रहने वाले मेजर सिंह ने कहा कि 3 माह से आदर्श नगर का सिमरनजीत सिंह उनके कारोबार को लेकर अलग-अलग महकमों में शिकायत कर रहा था। बुधवार को मैसेज आया कि पुडा दफ्तर के पास मिलो। वे अपने ड्राइवर जगमीत के साथ गए तो वहां पर सिमरनजीत सिंह फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक और साथी के साथ मिला। यहां पर सिमरन को 1.50 लाख रुपए दे दिए, जो उसने गाड़ी में रख लिए। वह और पैसे मांगने लगा और 5 लाख लेने पर अड़ा रहा। इस पर विवाद शुरू हो गया। सिमरन के साथ आए अज्ञात शख्स के हाथ में पिस्टलनुमा कोई हथियार था। उसने जान से मारने की धमकी भी दी। शोर मच जाने के कारण सिमरन और उसका साथी भाग निकले। भागते समय सिमरन गिर गया। जिक्रयोग है कि सिमरनजीत सिंह भी कांग्रेस के सेवादल विंग से ही जुड़ा रहा है।

एफआईआर के मुताबिक थाना नई बारादरी की पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो फॉरच्यूनर गाड़ी खड़ी थी। पुलिस ने गाड़ी की सर्च के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट वरिंदर भाटिया (नायब तहसीलदार) को भेजा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे से 500 के नोटों की दो गडि्डयां यानी एक लाख रुपए मिले। सवाल यह है कि अगर मेजर सिंह ने 1.50 लाख रुपए दिए थे तो पचास हजार कहां गए। मेजर ने कहा कि उन्होंने 1.50 लाख रुपए दिए थे। हो सकता है कि सिमरन के साथ अाया अज्ञात शख्स ही 50 हजार रुपए लेकर भाग गया हो। उधर, एसीपी हरसिमरत सिंह ने कहा कि सिमरनजीत सिंह को नोटिस जारी कर उसे शुक्रवार को इन्वेस्टिगेशन के लिए तलब किया गया है। सिमरन से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि मौके से फरार हुआ अज्ञात शख्स कौन था।

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