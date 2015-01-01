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पहले मोबाइल किया था चोरी:मामी ने 20 साल की भांजी की पर्सनल फोटो वायरल कर मांगे 10 लाख रुपए, केस दर्ज

जालंधर2 घंटे पहले
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  • पैसे मांगने के सबूत नहीं मिले, लेकिन रिश्तेदारों को फोटो वायरल किए गए

महिला थाने में 20 साल की भांजी की शिकायत पर मामी के खिलाफ पर्सनल फोटो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगने का केस दर्ज किया है। मॉडल टाउन की लिंक रोड की महिला के खिलाफ धारा 384, 511, 506 व 509 के तहत केस दर्ज हुआ है। गुरदासपुर की 20 साल की छात्रा ने पिछले साल 11 अक्टूबर को शिकायत दी थी कि उसकी मामी ने उसका मोबाइल चोरी कर लिया था। इसका उसे तब पता चला जब फोन में पर्सनल फोटो देखकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

उसकी मां तक को धमकी दी गई कि वह उसकी बेटी की फोटो वायरल कर देगी। इसके बाद न तो उसकी शादी होगी और न ही वह दुनिया में अपना मुंह दिखा सकेगी। यह भी धमकी दी गई कि वह उसे इतना मजबूर कर देगी ताकि वह सुसाइड कर ले। पीड़िता का आरोप था कि मामी ने उसके मामा और फैमिली मेंबर को उसकी पर्सनल फोटो भेज दी।

मामी धमकी दे रही थी कि अगर 10 लाख रुपए न दिए तो उसकी फोटो वायरल कर देगी। हालांकि जांच में पुलिस को कोई रिकार्डिंग नहीं मिली, जिसमें मामी ने पैसे की मांग की हो। लेकिन यह क्लियर हो गया था कि मामी ने फोटो फैमिली मेंबर्स को वायरल कर दी थीं। इसके बाद मामी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।

आरोपी महिला ने पति और ससुर पर कर रखा है दहेज उत्पीड़न का केस

पुलिस जांच में बात सामने आई है कि आरोपी महिला पीड़िता की मामी है और पीड़िता का मामा आस्ट्रेलिया में है। आरोपी महिला ने पिछले साल 30 दिसंबर को पति और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का पर्चा दर्ज कराया था। ससुर की केस में जमानत हो चुकी है और पति ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही चल रही है।

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