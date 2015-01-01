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  • Mayer Stopped Work Of Telecom Company After Digging More Than Approval, Said Work Will Be Done After Investigation And Collection Of Fees

टेलीकॉम कंपनी का काम रोका:मंजूरी से अधिक खुदाई करने पर मेयर ने टेलीकॉम कंपनी का काम रोका, कहा जांच और फीस वसूली के बाद होगा काम

जालंधर37 मिनट पहले
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टेलीकॉम कंपनी द्वारा केबल डालने के लिए मनमाने ढंग से कटिंग और खुदाई कर करोड़ों की लागत वाली सड़क को नुकसान पहुंचाने के मामले में मेयर ने इस बार खुद ही काम पर रोक लगा दी है। नॉर्थ हलका के वार्ड 61 सहित 4 वार्डों में केबल डालने की मंजूरी में कई गड़बड़ी सामने आई है। गत दिवस शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे मेयर खुद काम बंद कराया था। इसी कड़ी में वीरवार को केबल डाल रही बीएसएनएल और एयरटेल के प्रतिनिधि और एसई रजनीश डोगरा से पूरे मामले की रिपोर्ट ली।

मेयर ने कहा कि ऐसे में मामले में इलाके के पार्षद की भी मंजूरी लेनी होती है, लेकिन अब तक चार वार्ड में केबल डालने की फाइल में पार्षद का लेटर नहीं है। मौके पर मंजूरी से अधिक खुदाई हो रही है, इसलिए काम बंद किया गया है। पूरी रिपोर्ट और मंजूरी के कागज की जांच के बाद अगर फीस ज्यादा हुई तो उसकी वसूली के बाद ही काम शुरू करने देंगे। इस मौके पार्षद गुरविंदर बंटी नीलकंठ, बलराज ठाकुर और जगदीश राम समराय मौजूद रहे।

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