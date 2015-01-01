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  • Mayor Jagdish Raja Said Working Failure Of Road Sweeping Machine, Action On Investigation JE And Contractor Will Be Fined

पेनल्टी:मेयर जगदीश राजा बोले- रोड स्वीपिंग मशीन की वर्किंग फेल, जांच में गैरहाजिर जेई पर एक्शन और ठेकेदार को लगेगी पेनल्टी

जालंधर38 मिनट पहले
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  • कहा- कमेटी जांच कर देगी रिपोर्ट, विपक्ष की भूमिका भी कमजोर
  • मेयर ने 3 इलाकों में सफाई के बाद जांच की, एक तरफ हो रही सफाई, फुटपाथ वाले किनारे पर नहीं हो रहा काम

एक साल पहले सिटी में रोड की सफाई के लिए स्मार्ट सिटी के फंड से शुरू किया गया रोड स्वीपिंग मशीन का प्रोजेक्ट फेल साबित हो गया है। वीरवार सुबह मेयर ने पार्षदों के साथ मशीन से हो रही सफाई की जांच की। दोआबा चौक, डॉ. बीआर अंबेडकर चौक और बीएमसी चौक से गुरु नानक मिशन चौक तक के सड़क पर हुई सफाई की जांच की गई।

मौके पर मशीन के ड्राइवर ने दावा किया कि सुबह सफाई की गई है, जबकि सफाई सेंट्रल वर्ज के साथ ही नजर आई। दूसरी ओर फुटपाथ के साथ वाले किनारे पर मिट्टी और गंदगी का ढेर लगा था। मेयर ने कहा कि रोड स्वीपिंग मशीन की वर्किंग पूरी तरह से फेल है। मशीन की निगरानी के लिए एरिया के हिसाब से रोजाना एक जेई पर निगरानी की जिम्मेदारी है, लेकिन वीरवार सुबह 4 बजे से मशीन चलने के बाद 11 बजे मेयर की जांच तक कोई जेई नहीं पहुंचा था।

रोजाना सुबह 4 बजे से निगरानी वाला जेई 11 बजे तक मौके पर नहीं पहुंचा, मेयर ने मांगा जीपीएस रिकॉर्ड

मेयर ने कहा कि जेई और ठेकेदार को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। जेई पर भी निगरानी में लापरवाही पर एक्शन होगा और ठेकेदार से पेनल्टी वसूल जाएगी। जीपीएस का भी रिकॉर्ड मांगा गया है, उसके हिसाब से एडहॉक कमेटी जांच करेगी। दूसरी ओर मेयर ने कहा कि निगम का विपक्ष भी पूरी तरह से फेल है, अगर सिटी में कोई काम सही से नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस क्या अकाली दल और भाजपा के पार्षद भी इसकी जांच कर सकते हैं। मेयर-कमिश्नर का ध्यान इस तरफ दिला सकते हैं। इस मौके पार्षद जगदीश गग, गुरविंदर बंटी नीलकंठ, बलराज ठाकुर, जगदीश समराय, अवतार सिंह, निर्मलजीत सिंह निम्मा और जगजीत सिंह जीता मौजूद रहे।

ऐसे ही काम हुआ तो बंद कर देंगे प्रोजेक्ट... मेयर ने जांच के दौरान कहा कि अगर ऐसे ही रोड स्वीपिंग का काम चला, तो वो प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। ठेकेदार के वर्किंग की निगरानी नहीं होने के मामले में मेयर ने मौके पर मौजूद हेल्थ एंड सेनिटेशन एडहॉक कमेटी के चेयरमैन पार्षद बलराज ठाकुर पर भी भड़के। साथ खड़े मेंबर से कहा कि आखिर वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं।

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