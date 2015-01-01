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भाजपा में किसानों के प्रदर्शन का डर:कृषि बिलों के प्रचार वाले 50 हजार से ज्यादा पंफ्लेट कार्यालय में धरे रह गए

जालंधरएक घंटा पहले
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कृषि विधेयक के बारे पंजाब में किसानों के चल रहे विरोध को लेकर भाजपा द्वारा बनाई गई रणनीति अब उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई है। किसानों की नाराजगी कम करने के लिए भाजपा नेतृत्व ने पंजाब में किसानों के पास जाकर उन्हें जागरूक करने की योजना बनाई थी। सूबे में करीब 10 लाख पंफ्लेट बांटे जाने थे ताकि किसानों को बता सकें कि कृषि विधेयक उनकी बेहतरी के लिए है। पंफ्लेट में पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा और प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी शर्मा की फोटो के साथ किसानों के नाम उनकी अपील दर्ज की गई है।

किसानों को भ्रमित कर रहा विपक्ष नाम से छपाए गए इस पंफ्लेट में कांग्रेस के शासनकाल का झूठ और भाजपा का सच दर्शाया गया है। साथ ही स्वतंत्र किसान-सशक्त किसान का नारा दिया गया है लेकिन जालंधर सहित पूरे पंजाब में भाजपा के प्रति किसानों के उग्र हुए रवैये से भाजपा नेता पंफ्लेट बांटने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं।

माता शीतला मंदिर परिसर में बने जालंधर भाजपा के दफ्तर में ऐसे 50 हजार पंफ्लेट एक पखवाड़े से धूल फांक रहे हैं। बीते दिनों पंजाब प्रधान अश्वनी शर्मा का जालंधर में मीटिंग के दौरान किसानों द्वारा 6 घंटे तक बंधक बनाए रखने, फिर उनकी कार पर हमले के बाद से भाजपा पंफ्लेट बांटने का इरादा छोड़ चुकी है। इसको लेकर पार्टी के वर्कर ही सवाल कर रहे हैं।

हमारे पास दूसरे जिलों का भी स्टॉक, जल्द बांटे जाएंगे पंफ्लेट

भाजपा शहरी प्रधान एवं पार्षद सुशील शर्मा का कहना है कि दफ्तर में रखे 50 हजार पंफ्लेट दूसरे जिलें में भी भेजे जाने हैं। ये तो किसानों के हक की बात है। अब तक जालंधर में 6 हजार पंफ्लेट बांटे जा चुके हैं। किसानों के विरोध के डर से पंफ्लेट बांटने का काम बंद करने की बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है।

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