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डेडलाइन भी डेड:नगर निगम पर हो सकता है 40 लाख रुपए का जुर्माना अब तक एक भी काम का टारगेट 100% कंप्लीट नहीं

जालंधर4 घंटे पहले
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  • स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले ओडीएफ++ सर्टिफिकेट मिलने से राहत के बाद आई नई परेशानी

सिटी में पहली मार्च से स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के लिए सर्वे शुरू होने की उलटी गिनती चल रही है। इस बीच ओडीएफ++ का लगातार दूसरे साल सर्टिफिकेट मिलने से निगम प्रशासन को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बायो माइनिंग के साथ ही सेग्रीगेशन, रोजाना पैदा होने वाले कूड़े की प्रोसेसिंग और ड्राई वेस्ट खत्म करने का काम 100 फीसदी होने की 31 दिसंबर की दूसरी डेडलाइन भी डेड यानी खत्म हो जाने से 40 लाख रुपए पेनल्टी का खतरा मंडराने लगा है। इसके लिए सिर्फ एनजीटी की मॉनिटरिंग कमेटी की रिव्यू मीटिंग का इंतजार है, जिसमें पेश होने वाली रिपोर्ट से पहले कार्रवाई तय है।

कारण एनजीटी ने इन प्रोजेक्ट को कारगर बनाने के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत के साथ ही जुर्माने की वसूली के लिए निगम से 40 लाख रुपए की रकम बैंक गारंटी के रूप में जमा करवाए गए थे। इसकी निगरानी और कार्रवाई का जिम्मा पीपीसीबी (पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के पास है।

एनजीटी ने सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग और ड्राई वेस्ट के लिए 15 लाख रुपए और जमा करवाई थी बैंक गारंटी मनी

वरियाणा डंप पर 8 लाख मीट्रिक टन कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत बायो माइनिंग प्रोजेक्ट बीते ढाई साल से फंसा है। पहले 71 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, जिसे बाद में सरकार ने रद्द कर दिया। दोबारा से 41 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, जिसका दूसरी बार लगे टेंडर में टेक्निकल बिड का काम चल रहा है।

ऐसे में 30 जून को एनजीटी द्वारा दी गई पहली डेडलाइन खत्म होने पर पीपीसीबी ने बैंक गारंटी में रखे निगम के 50 लाख में से जुर्माना के रूप में 25 लाख रुपये की वसूली कर ली थी। बायो माइनिंग की डेडलाइन फेल होने के बाद दूसरी डेडलाइन 31 दिसंबर की दी गई थी। इसके साथ ही एनजीटी ने सिटी में 100 फीसदी कूड़ा सेग्रीगेशन, रोजाना पैदा होने वाले कूड़े की प्रोसेसिंग और ड्राई वेस्ट को खत्म करने के लिए भी 31 दिसंबर की ही डेडलाइन दी थी। इसमें पहले से 25 लाख रुपए की दे रखी बैंक गारंटी के साथ सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग के लिए निगम से और 15 लाख रुपए की गारंटी मनी बैंक में जमा कराई गई थी।

सिर्फ 30 वार्डों में हो रहा है सेग्रीगेशन
निगम के हेल्थ ब्रांच के इंचार्ज डा. श्री कृष्ण शर्मा का कहना है कि सेग्रीगेशन को लेकर तेजी से वार्ड स्तर पर विस्तार हो रहा है। इसको लेकर सख्ती करते हुए काफी चालान भी काटे गए हैं, जिसके बाद 80 में से 30 वार्डों में से रोजाना औसतन 30 टन गीला कूड़ा आ रहा है। बायो माइनिंग के टेंडर का प्रोसेस चल रहा है, उम्मीद है जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

मॉनिटरिंग कमेटी के सामने रखेंगे निगम का पक्ष... डॉ. श्रीकृष्ण शर्मा ने बताया कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ऐसे में कभी भी जुर्माना के रूप में बैंक गारंटी के 40 लाख रुपए जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई से पहले पीपीसीबी एक बार हमारा पक्ष सुनेंगी, जिसमें कोरोना से लेकर अन्य परेशानी के कारण काम शुरू होने में देरी होने का पक्ष रखकर मोहलत की मांग करेंगे।

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