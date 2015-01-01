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  • Now Preparations For Rally In Delhi On 26 27, New Strategy Will Be Made On 18, Farmers Said Center Will Amend The Laws, Only Then Will They Retreat

पंजाब-हरियाणा में 200 जगह किसानों ने रोके हाईवे:अब 26-27 को दिल्ली में रैली की तैयारी, 18 को बनाएंगे नई रणनीति, किसान बोले- केंद्र कानूनों में संशोधन करे, तभी पीछे हटेंगे

जालंधरएक घंटा पहले
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कृषि कानूनाें के विराेध में देशव्यापी ‘चक्का जाम’ आंदोलन के तहत संगरूर, बठिंडा, मानसा, बरनाला, पटियाला, लुधियाना समेत कई जिलों में किसानों ने वीरवार दाेपहर 12 से 4 बजे तक कई जगह हाईवे जाम किए। प्रदर्शन शातिपूर्वक रहा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्य जगमोहन सिंह ने दावा किया कि पंजाब और हरियाणा में करीब 200 स्थानों पर हाईवे रोके गए। किसान संगठन 18 नवंबर को चंडीगढ़ में बैठक कर 26 और 27 नवंबर को दिल्ली रैली की रणनीति बनाएंगे। जब तक सरकार कृषि कानूनों में संशोधन नहीं करती तब तक यात्री ट्रेनों को नहीं चलने दिया जाएगा। खन्ना में भाकियू के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान संगठनों ने अगले 6 महीने के संघर्ष को लेकर ड्यूटियां लगा दी हैं। संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती।

गुस्सा... अमृतसर और बठिंडा में किसानों ने आप नेताओं को भगाया
अमृतसर और बठिंडा में धरने में शामिल होने आए आप नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। बठिंडा में भाई घनैया चौक पर धरने में पहुंचे आप के समर्थकों के धरने में आगे बैठने पर किसान गुस्सा हो गए और पीछे बैठने को कहा। इसी को लेकर आप नेताओं और किसानों में बहस और धक्कामुक्की हुई। उधर, अमृतसर में भी आप नेताओं को विराेध का सामना करना पड़ा।

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