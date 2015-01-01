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  • Opposition To Notice Of Depositing Admission Fees, Parents Blocked Road, School Manager And Guardian Will Appear Before SDM On Wednesday

विरोध:दाखिला फीस जमा कराने के नोटिस का विरोध, पेरेंट्स ने रोड जाम की, बुधवार को स्कूल प्रबंधक और अभिभावक होंगे एसडीएम के समक्ष पेश

जालंधर4 घंटे पहले
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बड़ा पिंड रोड स्थित कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधकों ने अभिभावकों को दाखिला फीस जमा करवाने का नोटिस भेजा तो भड़के अभिभावकों ने स्कूल के बाहर धरना लगा दिया। करीब पौना घंटा बाद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल का गेट नहीं खोला गया तो अभिभावकों ने बड़ा पिंड रोड पर धरना लगाकर ट्रैफिक जाम कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने पर प्रिंसिपल ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ही फीस मांग रहे हैं। स्कूल प्रबंधकों ने रिकॉर्ड तैयार करने के लिए आगामी बुधवार तक का समय मांगा।

तहसीलदार तपन भनोट और नायब साहिब दयाल ने बताया कि दोनों पक्ष बुधवार को एसडीएम फिल्लौर के समक्ष पेश होंगे। इसके बाद जो निर्णय होगा, वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। इस मौके पर नगर कौंसल प्रधान कमलदीप बिट्टू, कांति मोहन, सिटी वाइस प्रधान संजय अटवाल, पूर्व पार्षद सुदेश बिल्ला, रोशन बिट्टू के अलावा अभिभावक मौजूद रहे।

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