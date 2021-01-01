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निरीक्षण:लड़कियों के लिए प्रशिक्षण कैंप सिक्योरिटी गेट लगवाने के आदेश

जालंधर2 घंटे पहले
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  • डीसी ने गांधी वनीता आश्रम का निरीक्षण किया

डीसी घनश्याम थोरी ने गांधी वनीता आश्रम में औचक चेकिंग की और अधिकारियों को चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्ज की 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए आश्रम के अंदर ही प्रशिक्षण कैंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन होम में 55 लड़कियां हैं, जिनमें से 45 लड़कियां अलग-अलग निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ रही हैं।

डीसी ने गांधी वनीता आश्रम में में चिल्ड्रन इन नीड अॉफ केयर एंड प्रोटेक्शन के बाहर फोल्डिंग गेट लगाने के भी निर्देश दिए। डिप्टी कमिशनर ने विधवा और बेसहारा और निगरानी घरों के प्रबंधों का भी जायज़ा लिया। इस दौरान घनश्याम थोरी ने गुलाब देवी रोड पर पिंगला घर का भी दौरा किया और वहां विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों, सीनियर सिटीजन और दूसरों के लिए सुविधाओं की चेकिंग भी की।

उन्होंने इस अवसर पर पिंगला घर की मैनेजमेंट को एक लाख रुपए का अनुदान चेक भी दिया। यहां डीपीओ गुरमिंदर सिंह रंधावा, सीडीपीओ अजय भारतीय, लीगल प्रोबेशन अधिकारी संदीप कुमार, बाल सुरक्षा अधिकारी अमनीत कौर, हरनीत कौर, चाइल्ड वेलफेयर समिति मेंबर अमरजीत सिंह आनंद और अन्य मौजूद रहे।

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