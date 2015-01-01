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कार्रवाई:कल्याण ज्यूलर्स से 6 करोड़ रुपए के गहनों की हेराफेरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जालंधरएक घंटा पहले
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  • पत्नी और उसके साथ काम करने वालों के साथ मिलकर की थी हेराफेरी

कल्याण ज्यूलर्स में 6 करोड़ रुपए के गहने की हेराफेरी करने के मामले में थाना-6 की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पूरणपुर रोड, ग्रीन एवेन्यू के रहने वाले हिमांशु अरोड़ा उर्फ नन्नू के रूप में हुई है। एसएचओ सुरजीत सिंह गिल ने बताया कि मंगलवार को थाने में आरोपी के खिलाफ फ्रॉड का पर्चा दर्ज किया गया था, जिसमें उस पर करीब 6 करोड़ रुपए तक के सोने के गहनों की हेराफेरी का आरोप था।

उन्होंने बताया कि कल्याण ज्यूलर्स के रीजनल मैनेजर अरुण ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी थी कि उनके पास काम करने वाला केरला निवासी किशोर कुमार मॉडल टाउन में किराये के मकान में रहता था। उसने पत्नी मनदीप कौर और अश्वनी निवासी पतारा की मिलीभगत से करीब 6 करोड़ के गहने की धोखाधड़ी की थी।

हालांकि बाकी के आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो गए थे जबकि मनप्रीत का पति हिमांशु अब हाथ लगा था। हिमांशु ने माना कि उसकी उम्र करीब 28 साल है। वह पहले चंडीगढ़ में ट्रेवल एजेंसी चलाता था। फिर मोगा चला गया और कुछ दिनों पहले ही उसने फगवाड़ा में भी एक ट्रेवल एजेंसी खोली थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ के लिए उसे शनिवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी।

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