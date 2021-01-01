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  • Police Scouting CCTV Cameras In The City In Search Of A Tattooed Thief Wearing A Shoot boot Stealing Jewelry Worth 3.50 Lakh From A Jewelery Shop

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जालंधर में शॉप से 3.50 लाख की ज्वेलरी चोरी:सूट-बूट पहने टैटू वाले चोर की तलाश जारी, शहर के CCTV कैमरे खंगाल रही पुलिस

जालंधर2 घंटे पहले
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ज्वेलरी शॉप के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हुए चोर (दाएं)। - Dainik Bhaskar
ज्वेलरी शॉप के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हुए चोर (दाएं)।
  • शादी के बहाने महिला के साथ ज्वेलरी शॉप पर आया था चोर, पहले महिला खिसकी और फिर चोर गहने का डिब्बा उठा भागा

शादी का बहाना बनाकर ज्वेलरी शॉप से 3.50 लाख के गहने चुराने वाले सूट-बूट पहने टैटू वाले चोर की तलाश में पुलिस पूरे शहर के CCTV खंगाल रही है। घटना बुधवार रात चीमा चौक की है। पुलिस ने सूूट-बूट वाले पगड़ी पहने चोर व उसकी महिला साथी की ज्वेलरी शॉप से मिली फुटेज जारी कर दी है। जिसमें पगड़ीधारी युवक के हाथ में टैटू बना नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी है। पुलिस भी इस तरह सज-धजकर गहने चोरी करने पहुंचने का यह पहला देख हैरान है। पुलिस को शक है कि इस चोरी के पीछे एक-दो लोग नहीं, बल्कि पूरा गिरोह है, जो पूरी प्लानिंग से वारदात को अंजाम देता है।

चोरी की घटना के बाद मौके पर पहुंचकर जांच करती पुलिस।
चोरी की घटना के बाद मौके पर पहुंचकर जांच करती पुलिस।

ज्वेलरी शॉप मालिक राजन की जुबानी...कैसे हुई चोरी

उधम सिंह नगर के रहने वाले राजन लूथर ने बताया कि वह PPR माॅल के पास राजन ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। बुधवार शाम भी वह दुकान पर बैठे थे तो तब रात करीब 7 बजे पगड़ी पहने एक युवक व महिला शॉप पर आई। दोनों ने मुंह ढके थे, चूंकि कोरोना की वजह से यह जरूरी है, इसलिए उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। वो बोले कि उनके घर में शादी है, जिसके लिए गहने लेने हैं। वह उन्हें गहने दिखाने लगे। पगड़ी पहने युवक बार-बार अपनी कोट की जेब में हाथ डालकर दुकानदार को 2-2 हजार के नोटों की गड्‌डी दिखाता रहा, ताकि कोई शक न हो।

उन्होंने गहने पसंद कर लिए और जब उन्हें फाइनल करने का नंबर आया तो महिला यह कहकर बाहर चली गई कि अपनी मां से फोन पर पैसों की बात करनी है। महिला के मोबाइल सुनने के बहाने से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद पगड़ीधारी युवक ने दुकान के अंदर से सोने का एक नेकलेस (50 ग्राम), एक सोने की चेन (16 ग्राम) और (4 ग्राम) का एक सोने का टुकड़ा एक ही बॉक्स में डाला और उसे उठाकर दुकान के अंदर से बाहर की तरफ दौड़ गया। दुकानदार ने दौड़कर उसका पीछा करना शुरू किया, तो दुकान से करीब 20 मीटर की दूरी पर खड़े स्टार्ट बाइक पर बैठ कर अपने साथी के साथ वहां से फरार हो गया।

आरोपी के दाहिने हाथ में था टैटू और भारी कड़ा

पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने के बाद बताया कि पगड़ीधारी युवक के दाहिने हाथ में एक छोटा सा क्रॉस टाइप का टैटू भी बना हुआ है। उसी हाथ में आरोपी ने सिल्वर कलर का एक भारी कड़ा भी पहना हुआ था।

CCTV खंगाल रहे, आसपास के इलाकों में भी छानबीन जारी : SHO

थाना डिवीजन 6 के SHO सुरजीत सिंह गिल ने कहा कि ज्वेलरी शॉप से कुछ CCTV फुटेज मिले हैं, जिसमें मिले सुराग पर पुलिस काम कर रही है। चोरों के वहां से मॉडल टाउन की तरफ भागने की सूचना मिली थी। इसलिए पुलिस उन सभी रास्तों के CCTV कैमरे खंगाल रही है, जहां से चोर शहर से बाहर भाग सकता है। इसके अलावा, आसपास के इलाकों में भी युवक की तलाश में छानबीन की जा रही है।

पूरी योजना बनाकर की चोरी : DCP

इस बारे में DCP इन्वेस्टिगेशन गुरमीत सिंह ने कहा कि चोरी को पूरी योजना बनाकर अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि जैसे ही वो गहनों का डिब्बा लेकर दुकान से भागा तो बाहर बाइक वाला खड़ा था और वो उसमें बैठकर फरार हो गया। पुलिस मौके से सुराग जुटाकर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी।

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