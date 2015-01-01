पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • Jalandhar
  • Police Watch The Video Of The Robbery Section, Revolver Not Yet Found, Case Of Firing In Dispute Of Water Connection In Basti Pirdad

लूट का शक:वीडियो देख पुलिस ने जोड़ी लूट की धारा, अभी तक नहीं मिला रिवॉल्वर, बस्ती पीरदाद में पानी के कनेक्शन के विवाद में गोली चलने का मामला

जालंधर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
बंधक बनाकर बैठाए गए लखबीर सिंह बाजवा और उनका बेटा राहुल।

बस्ती पीरदाद में पानी के कनेक्शन के विवाद में गोली चलने के 2 दिन बाद एक और वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में जख्मी कांग्रेसी कौंसलर लखबीर सिंह बाजवा और उनके बेटे राहुल बाजवा को सड़क पर बंधक बनाकर बैठाया गया है। इससे पहले बाजवा के बेटे से छीने गए रिवॉल्वर के साथ एक अज्ञात युवक का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने जांच में मान लिया कि बाजवा पिता-पुत्र से मारपीट और रिवॉल्वर, मोबाइल छीना गया था। इसलिए केस में लूट की धारा-379 भी लगाई गई है। एसएचओ अनिल कुमार ने कहा कि अभी राहुल का रिवॉल्वर नहीं मिला है।

बता दें कि वीरवार की सुबह बस्ती पीरदाद में पानी के कनेक्शन को लेकर गोली चल गई थी। विवाद में 7 लोग जख्मी हो गए थे। कौंसलर बाजवा ने कहा था कि उनकी महिला रिश्तेदार इलाके में 2 मरले का घर बना रही है। पानी के कनेक्शन को लेकर वह गए थे। यहां पर मोहल्ले के सन्नी, डैनी, सन्नी, गौतम और जोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे और बेटे राहुल पर हमला कर दिया था। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस पर्चा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें