दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 07:24 PM IST

जालंधर. कोरोना के खिलाफ शुरू हुई जंग को तब्लीगी जमात के लोग कमजोर कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी निजामुद्दीन मरकज से लौटे लोग सामने नहीं आ रहे हैं। पंजाब समेत कई राज्यों में जमातियों ने अपना फोन बंद कर लिया है, ताकि पुलिस और स्वाथ्स्य विभाग की टीम उन तक नहीं पहुंच पाए। इससे परेशान होकर पंजाब की अमरिंदर सरकार ने जमातियों को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार ने कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर मरकज से लौटे लोग, जो अभी तक राज्य में छिपे हुए हैं। वह नजदीक के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

#PunjabHealthDepartment gives 24-hour deadline to all Tabligh Jamaat (TJ) participants of the Delhi Nizamuddin Markaz event, who were hiding out in the state, to report to the nearest police station, or else face criminal prosecution.

