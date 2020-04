दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 05:49 PM IST

जालंधर. महामारी कोविड-19 का खौफ किस तरह से लोगों को शारीरिक ही नहीं, मानसिक दबाव में लिए हुए है, इसका अंदाजा लगना शुरू हो चुका है। कर्फ्यू के चलते अकेले रहकर मानसिक दबाव में आए एनआरआई परिवार के एक युवक को शनिवार को प्रशासन ने उसकी मौसी के घर छोड़ा है। यह कार्रवाई युवक की तरफ से सीएमओ को किए गए ट्वीट के आधार पर हुई है।

@capt_amarinder @VarinderIAS @PunjabPoliceInd @DproJalandhar sir I'm a student living alone in a village of Nakodar Tehsil(10km away). Due to the ongoing situation, I have started to get mental health issues and have no immediate family here in India. (1/2)