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फेसबुक से की दोस्ती:लॉकडाउन का फायदा उठाकर घर पहुंचा और शादी का झांसा देकर महिला से बनाए शारीरिक संबंध; फिर मुकरा

जालंधरएक घंटा पहले
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आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। - प्रतीकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। - प्रतीकात्मक फोटो
  • महिला के पति के इंग्लैंड में होने का उठाया फायदा, पुलिस ने दर्ज किया केस

पहले दो बच्चों की मां से फेसबुक के जरिए दोस्ती की। फिर पति के इंग्लैंड में होने का पता चलने पर लॉकडाउन का फायदा उठा महिला के घर पहुंच गया। महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संंबंध बनाए और फिर शादी से मुकर गया। फिर महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत दी तो अब IPC की धारा 354A, 420 के तहत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पहले फेसबुक पर चैटिंग, फिर फोन पर बात

महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और दो बच्चे हैं। उसका पति साल 2011 से इंग्लैंड में रह रहा है। साल 2019 में उसका संपर्क फेसबुक के जरिए इसर कॉलोनी के रहने वाले जेपी से हुआ। वो फेसबुक पर भी आपस में चैटिंग करते रहे। इसके बाद उनकी फोन पर भी आपस में बातचीत होती रही।

लॉकडाउन में घर आने लगा, महिला के बच्चों को भी सब पता

इस दौरान कोरोना की वजह से 2020 में लॉकडाउन हो गया। फिर जुलाई 2020 में आरोपी जेपी उसके घर आने लगा। घर आने के बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बारे में उनके परिवार को भी पता है। अब वह शादी करने से मुकर गया। आरोपी के उसके साथ रेप करने के बारे में पीड़िता के बच्चों को भी पता है। उसने आरोप लगाया कि आरोपी जेपी ने शादी का धोखा देकर उसके साथ रेप किया है।

पुलिस जांच में पता चला, आरोपी भी शादीशुदा

पुलिस ने महिला की शिकायत पर जांच शुरू की तो पता चला कि महिला ही नहीं बल्कि आरोपी जेपी भी शादीशुदा है। इसका जिक्र पुलिस ने अपनी कार्रवाई में भी किया है। अब आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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