पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नशा तस्करों पर तो नकेल:मेडिकल स्टोर पर रेड, 12700 कैप्सूल और गोलियां बरामद, दुकानदार से पूछताछ शुरू

जालंधर33 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

शहर में नशीली दवाओं पर जालंधर पुलिस नशा तस्करों पर तो नकेल कस रही है। मगर जो लोग मेडिकल नशा बेचते हैं उनमें आधे से ज्यादा फार्मेसी का लाइसेंस लेकर अपने मेडिकल स्टोर पर अवैध दवाएं बेचते हैं। वीरवार को होशियारपुर रोड के पास एक कौशल मेडिकल स्टोर में एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने छापेमारी कर मौके से करीब 12 हजार 700 प्रतिबंधित कैप्सूल और गोलियां बरामद कीं। एंटी नार्कोटिक्स सेल के इंचार्ज गुरदेव सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर रवि गुप्ता को सूचना मिली थी कि उक्त मेडिकल में आरोपी प्रतिबंधित दवाएं बेचता हैं। दोनों इंचार्जों की देख-रेख में वीरवार को मेडिकल स्टोर में रेड की गई। जांच में पुलिस ने 12,700 प्रतिबंधित नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए। पुलिस ने दुकानदार से बरामद की गई दवा के बारे में पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है। जांच के बाद पुलिस की मदद से मामला दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तारी की जाएगी।

500 टीकों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

कमिश्नरेट की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट (एसओयू) ने 500 नशीले टीके के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहल्ला किशनपुरा के रहने वाले करणवीर सिंह के रूप में हुई है। एसओयू के इंचार्ज अश्वनी ने बताया कि काली सड़क जीटी रोड पर नाकाबंदी की थी, जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी करणवीर (25) ने माना कि वह 12वीं पास है। पहले वेल्डिंग का काम करता था। ज्यादा पैसे कमाने और अपने नशे की पूर्ति के लिए करीब 1 साल पहले उसने नशा बेचना शुरू कर दिया।

40 नशीली गोलियों के साथ एक आरोपी अरेस्ट

थाना सदर की पुलिस ने 40 नशीली गोलियों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जमशेर खास के रहने वाले जसपाल सिंह के रूप में हुई है। एएसआई रजिंदर सिंह ने बताया कि वह अपने पुलिस पार्टी के साथ जमशेर के दादूवाल मोड़ पर मौजूद थे। जहां पुलिस ने रायपुर गांव की और से आ रहे व्यक्ति को चेकिंग के लिए रोका था। आरोपी से पुलिस ने 40 नशीली गोलियां बरामद कीं। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें