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अधिकारी दहशत में:रिकॉर्ड जमा कराने के लिए भेजा रिमाइंडर, एटीपी और ड्राफ्टमैन से हुई पूछताछ

जालंधर13 मिनट पहले
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  • निगम के 35 और जेडीए की 115 अवैध कॉलोनियों की विजिलेंस जांच शुरू

सिटी में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सीजेएम कोर्ट में केस होने पर जारी समन को लेकर निगम के बिल्डिंग ब्रांच में पहले से अफरा-तफरी मची है। ऐसे में स्टेट विजिलेंस के चीफ डायरेक्टर के आदेश पर अवैध कॉलोनी की जांच शुरू होने से निगम और जेडीए (जालंधर डेवलपमेंट अथॉरिटी) के अधिकारी दहशत में हैं।

सिटी के 448 अवैध निर्माण और कॉलोनी को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल के चल रहे केस करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक माह पहले स्टेट विजिलेंस में अवैध कॉलोनियों को लेकर शिकायत दी थी। अब स्टेट विजिलेंस ने जालंधर से संबंधित कॉलोनियों की जांच जालंधर के विजिलेंस विभाग को सौंप दी है।

आरटीआई एक्टिविस्ट ने स्टेट विजिलेंस को की थी कंप्लेंट

निगम दायरे की 35 तथा जेडीए के दायरे की 115 अवैध कॉलोनियों के नाम शामिल हैं, जिसकी जांच शुरू हुई है। इसमें अधिकांश कॉलोनियां सरकार द्वारा जारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के मार्च, 2019 में खत्म होने के बाद काटी गई है तो कुछेक ने खानापूर्ति के लिए निगम में रेगुलर करने के लिए आवेदन भी कर रखे हैं। इसके अलावा जेडीए के अंदर आते कपूरथला की 20 तथा होशियारपुर की 100 अवैध कॉलोनियों की भी शिकायत थी, जिसकी जांच संबंधित जिले की विजिलेंस टीम करेगी।

विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने निगम और जेडीए को चिट्ठी भेजकर शिकायत में शामिल अवैध कॉलोनी का रिकॉर्ड देने को कहा था। रिकॉर्ड जमा नहीं कराने पर रिमाइंडर भेज कर 15 दिनों में विजिलेंस ने रिकॉर्ड देने को कहा है। इस बीच वीरवार को निगम के एटीपी रविंदर सिंह और ड्राफ्टमैन जसपाल सिंह को विजिलेंस ने जांच की कड़ी में पूछताछ के लिए भी बुलाया था।

अवैध कॉलोनी का रिकॉर्ड मिलने के बाद विजिलेंस की टीम फिर से बिल्डिंग ब्रांच के स्टाफ से पूछताछ करेगी। उधर, निगम के एमटीपी परमपाल सिंह ने बताया कि विजिलेंस द्वारा मांगा गया रिकॉर्ड जल्द ही भेजा जाएगा। पुराना रिकॉर्ड होने के कारण अतिरिक्त समय मांगा गया है।

रमणीक एवेन्यू में गलत सीवर लाइन की भी जांच शुरू

रमणीक एवेन्यू सोसायटी की शिकायत पर विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। एमटीपी परमपाल सिंह ने बताया कि विजिलेंस ने एटीपी और ड्राफ्टमैन को बुलाकर जानकारी ली थी, लेकिन इसका ताल्लुक बिल्डिंग ब्रांच से नहीं होने के बाद सीवरेज बोर्ड के अधिकारी को बुलाया है, क्योंकि सीवरेज से संबंधित काम बोर्ड ने ही किया है।

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