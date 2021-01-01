पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्पोर्ट्स स्कूल:10 से 14 तक रेजिडेंशियल और डे-स्कॉलर विंग के ट्रायल होंगे, सिटी के 12 कोच चुनाव ड्यूटी पर

जालंधर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 10-11 को स्पोर्ट्स स्कूल के रेजिडेंशियल, 13-14 को डे-स्कॉलर विंग के ट्रायल

स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा खेल विंगों को तय समय में शुरू करवाने के लिए ट्रायलों की डेट अनाउंस की गई है। मगर इस बार नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनाव के चलते ट्रायलों में परेशानी होगी। स्पोर्ट्स स्कूल के रेजिडेंशियल विंगों के ट्रायल 10-11 फरवरी को करवाए जाएंगे, जिसमें पंजाबभर से खिलाड़ी शामिल होंगे। ऐसे में ट्रायल 2 दिन से बढ़ने की उम्मीद है। स्पोर्ट्स स्कूल में अंडर-17 और अंडर-19 उम्र के खिलाड़ियों के ट्रायल होंगे, जिसमें एथलेटिक्स, रेस्लिंग, जिम्नास्टिक, बॉक्सिग, फुटबॉल, वॉलीबाल में लड़कों के ट्रायल लिए जाएंगे। स्वीमिंग के ट्रायल 7 अप्रैल को होंगे।

वहीं डे-स्कॉलर विंग के खिलाड़ियों के ट्रायल पूरे पंजाब में 13-14 फरवरी को करवाए जा रहे है। शहर के तीन अलग-अलग वेन्यू पर खेल ट्रायल करवाए जाएंगे। स्टेट स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स, बॉस्केटबॉल, वॉलीबाल, स्वीमिंग, फुटबॉल, कबड्‌डी, हैंडबॉल, वेटलिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग के ट्रायल होंगे। हंसराज स्टेडियम में रेस्लिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और ओलंपियन सुरजीत स्टेडियम में हॉकी के ट्रायल करवाए जाएंगे। उधर जिले की नगर कौंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव को लेकर 12 कोच व 1 क्लर्क की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में कहा गया है कि 7 से ही जिले में डीएसओ अपने स्तर पर कोचों से बात कर ट्रायल करवा सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser