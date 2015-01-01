पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एसडीएम-1:दुकानदारों ने कहा- पैसे मिल नहीं रहे और प्रशासन कब्जे खाली करने के लिए कह रहा

जालंधरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
एसडीएम डॉ. जयइंद्र सिंह से बात करते विधायक टीनू। साथ हैं दुकानदार व अन्य।
  • अप्रोच रोड के मुद्दे को लेकर विधायक की अगुआई में आदमपुर के दुकानदार एसडीएम से मिले

आदमपुर के दुकानदारों ने विधायक पवन टीनू की अगुआई में वीरवार को एसडीएम-1 डॉ. जयइंद्र सिंह से मुलाकात कर अलग-अलग मुद्दों पर अपनी शंकाएं दूर की। दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन की तरफ से पैसे दिए नहीं जा रहे और दुकानें खाली करने के लिए कहा जा रहा है जबकि कई ऐसे मामले हैं, जिनमें दुकानदारों ने दुकानें खाली भी कर दी हैं, लेकिन बावजूद उन्हें चेक नहीं दिए जा रहे हैं।

इसके अलावा कई दुकानदारों ने लाल लकीर के मुद्दे को भी एसडीएम के सामने रखा। विधायक टीनू ने कहा कि पिछले 4 साल से आदमपुर फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है अब फिर से दुकानदारों की कई शंकाएं है जिन्हें दूर करने के लिए एसडीएम-1 से मुलाकात की गई है। विधायक टीनू ने कहा कि प्रशासन पहले दुकानदारों की सभी समस्याओं का हल करे और दुकानदारों को पैसे देने के बाद उन्हें करीब 15 दिन का टाइम दिया जाए ताकि वह अपनी दुकानें खाली कर सकें और फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करे, लेकिन प्रशासन की तरफ से बिना पैसे दिए ही दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए कहा जा रहा है और कई दुकानदारों की रजिस्ट्री लाल लकीर के अंदर है, जिसका हल किए बिना कार्रवाई न की जाए।

एसडीएम डॉ. जय इंद्र ने कहा कि जिन दुकानदारों की कितनी जगह एक्वायर की जाएगी उसकी एक डिटेल आदमपुर नायब तहसीलदार के ऑफिस में भी पब्लिश की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों की सभी मुश्किलों को सुना और कइयों का मौके पर ही निपटारा करते हुए दुकानदारों को जल्द से जल्द दुकानों का कब्जा छोड़ने की अपील भी की है।

उन्होंने कहा कि दुकानदार जितनी जल्दी कब्जा खाली करेंगे एनएचआई की तरफ से उतनी जल दी ही अप्रोच रोड का काम शुरू किया जाएगा। सबसे पहले आदमपुर की अप्रोच रोड का काम शुरू होगा। इसके बाद आदमपुर फ्लाईओवर को शुरू किया जाएगा, जिसे कंप्लीट करने के लिए मार्च 2022 का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्होंने सभी दुकानदारों के साथ अन्य लोगों को अपील करते हुए कहा कि जिनकी समस्याएं है वे लिखित में भी उन्हें एप्लीकेशन दे सकता है। इस मौके पर 50 के करीब आदमपुर के दुकानदार और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें