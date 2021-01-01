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नौकरी का झांसा देकर ठगी:ऑस्ट्रेलिया में नौकरी के बहाने जालंधर के युवक से 2.10 लाख रुपए ठगे, बेंगलुरु और अहमदाबाद के निकले आरोपी

जालंधरएक घंटा पहले
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पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। - प्रतीकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। - प्रतीकात्मक फोटो
  • युवक से पैसे मिलते ही तुरंत दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए पैसे, चार आरोपियों पर ठगी का केस

सोशल मीडिया फेसबुक पर सिंगापुर जॉब वैकेंसी के नाम से ग्रुप बना कर जालंधर के युवक को ऑस्ट्रेलिया में नौकरी का झांसा देकर 2.10 लाख ठग लिए गए। बेंगलुरु और अहमदाबाद के रहने वाले ये ठग इतने शातिर निकले कि जैसे ही पैसे अकाउंट में आए तो तुरंत उन्हें अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। युवक की शिकायत पर पुलिस ने बैंक खातों की डिटेल्स निकलवाई तो फर्जीवाड़े का पूरा खेल उजागर हो गया। अब पुुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कर लिया है।

पहले मेल आईडी दी, फिर वॉट्सऐप नंबर देकर की बातचीत

लोहियां खास के रहने वाले गगनदीप गुप्ता ने फेसबुक पर 'सिंगापुर जॉब वेकेंसी' के नाम से ग्रुप देखा। उसने ग्रुप के जरिए विदेश में नौकरी की इच्छा जताई। इसके बाद एक व्यक्ति से उसकी बात हुई, जिसने अपना नाम जॉन कार्नर बताया। उसने अपनी ई-मेल आईडी workssingapore15@yahoo.com दी। उसने नौकरी के लिए उस मेल पर अपना आवेदन भेज दिया। फिर उसे वॉट्सऐप नंबर +6583013978 दिया गया। इसी नंबर पर उसकी बातचीत हुई और ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाकर वहां नौकरी दिलवाने के बारे में डील फाइनल हो गई।

ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन वीजा दिखाया, पैसे देते ही कैंसिल नजर आने लगा

उसके बाद जॉन काॅर्नर नाम के आरोपी ने नौकरी के बदले 4500 ऑस्ट्रेलिया डाॅलर यानी भारतीय करंसी में 2.10 लाख रुपए मांगे। इसके बाद उसने ऑनलाइन वीजा लगा दिया और फिर अपने पार्टनर वैंकटेश आर के अमरज्योति नगर बैंगलोर की बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में यह पैसे जमा करवाने को कहा। रुपए देने के बाद उसने आस्ट्रेलिया की संबंधित वेबसाइट चैक की तो उसमें वीजा कैंसिल आ रहा था। तब उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हो गई है। इसके बाद उसने पैसे वापस लौटाने से भी इनकार कर दिया।

ठगी के गोरखधंधे में शामिल निकले चार आरोपी

पुलिस ने वैंकटेश निवासी पंचशीला नगर मोदलापाल्या बैंगलोर के खाते की डिटेल निकलवाई तो स्टेटमेंट से यह स्पष्ट हो गया कि गगनदीप गुप्ता ने तीन किश्तों में यह पैसे उसके खाते में जमा कराए गए। इसके बाद यह पैसे तुरंत आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। जिन लोगों के खाते में यह पैसे ट्रांसफर किए गए, उनमें विजय कुमार मफतलाल रबारी निवासी चाणक्यपुरी सेक्टर 1, घाटलोडिया, अहमदाबाद, ममताबेन तेजाबेन रबारी निवासी रंछोड़ कॉलोनी, बिजय अपार्टमेंट पार्ट-3, अमराइवदी, अहमदाबाद व दिनेश भाई खेमचंद भाई पटेल निवासी नंदीश्वर टेनामेंट थलतेज अहमदाबाद के नाम पर निकले।

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