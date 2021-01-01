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  • Smoke From The Factory In Dada Colony Caused Trouble In Breathing, Owner Did Not Open Lock For Fire Brigade, Police Called

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जालंधर में हंगामा:दादा कॉलोनी में फैक्ट्री से धुआं निकलने से सांस लेने में होने लगी तकलीफ, फायर ब्रिगेड के लिए मालिक ने ताला ही नहीं खोला, पुलिस बुलाई

जालंधरएक घंटा पहले
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जालंधर की दादा कॉलोनी स्थित फैक्ट्री से निकलता धुआं। - Dainik Bhaskar
जालंधर की दादा कॉलोनी स्थित फैक्ट्री से निकलता धुआं।
  • रिहायशी एरिया में फैक्ट्री को लेकर उठे सवाल, मालिक बोला-फैक्ट्री काफी समय से बंद थी, सिर्फ चलाकर देख रहे थे

रिहायशी इलाके दादा कॉलोनी में उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक फैक्ट्री से धुआं निकलने लगा। इससे इलाके के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हाेने लगी तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जब फायर कर्मी मौके पर पहुंचे तो फैक्ट्री के मालिक ने ताला ही नहीं खोला। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद वह बाहर निकला लेकिन फिर बाहर से ताला लगाकर तबियत खराब होने की बात कहकर चला गया। हालांकि, बाद में फैक्ट्री मालिक ने इतना जरूर कहा कि काफी दिनों से यहां काम बंद था, सिर्फ उसे चलाकर देख रहे थे। धुएं से परेशान इलाके के लोग भी वहां जमा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया कि उन्हें परेशानी हाे रही है। उन्होंने फैक्ट्री मालिक के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। घटना की सूचना अब पुलिस को दे दी गई है।

मौके पर जमा फायर कर्मी व इलाके के लोग।
मौके पर जमा फायर कर्मी व इलाके के लोग।

गेट नहीं खोला तो फायर ब्रिगेड बुलाई

पार्षद पति रवि सैनी ने बताया कि दादा कॉलोनी रिहायशी इलाका है। इसके बावजूद यहां फैक्ट्री चल रही है। बुधवार की सुबह वह यहां से गुजर रहे थे तो धुआं निकलते देखा। उन्होंने उसके मालिक से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने गेट ही नहीं खोला। कोई जहरीला कैमिकल न हो, इसलिए उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। इसके बावजूद गेट नहीं खुला।

जांच के बाद ही पता चलेगा, धुआं किसका : फायर अफसर

फायर अफसर जसवंत सिंह ने कहा कि अंदर से धुआं निकल रहा है लेकिन कोई दुर्घटना हुई है या फिर यह किस कैमिकल का धुआं है, इसके बारे में जब तक अंदर नहीं जाएंगे, तब तक पता नहीं चल पाएगा। फैक्ट्री मालिक उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है। इस वजह से वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं।

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