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कोरोना से 4 की मौत:अब तक 517 की जान गई, 80% ऐसे, जो देरी से अस्पताल पहुंचे, घर में करते रहे इलाज

जालंधरएक घंटा पहले
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मीटिंग के दौरान मौजूद आईएएस तनु कश्यप, डॉ. केके तलवाड़, डीसी घनश्याम थोरी, एडीसी विशेष सारंगल।
  • 111 नए संक्रमित, डीसी ने कहा- कोई डॉक्टर बिना योग्यता इलाज करता पाया तो होगी कार्रवाई

‘कोरोनावायरस की दूसरी लहर आएगी और मरीज और ज्यादा गंभीर हालत में अस्पतालों में पहुंच सकते हैं। इसके दो कारण सर्दी के अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन है। एेसे हालात में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डाॅक्टर मरीज का अस्पताल पहुंचते ही इलाज शुरू कर दें।’ यह बात शुक्रवार को डीसी दफ्तर में पीजीआई के पूर्व डायरेक्टर और पंजाब सरकार के हेल्थ एडवाइजर डाॅ. केके तलवाड़ ने कही।

शुक्रवार को उन्होंने जिले के 51 प्राइवेट अस्पतालों के डाॅक्टरों, सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और सिविल सर्जन के साथ मीटिंग की गई। उन्होंने लेवल-2 और 3 के मरीजों के लिए पूरे प्रबंध करने के लिए कहा। इस दौरान एनेस्थेटिक डॉक्टर कमल काजल ने इलाज की जानकारी दी। उधर, शुक्रवार को जिले में कोरोनावायरस के 111 नए मामले सामने आए और 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई।

उधर जानकारी मिली है कि सिविल में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने की अप्रूवल मिल गई है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 90 लाख से अधिक खर्च आएगा। इस दौरान डीसी घनश्याम थोरी ने कहा कि अगर कोई डॉक्टर बिना योग्यता कोरोना मरीजों का इलाज करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चेस्ट सीटी में लक्षण आते हैं तो आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर करवाएं

डीएमसी के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विश्व मोहन का कहना है कि कोरोनावायरस एक सिंड्रोम है जो पूरे शरीर पर अपना असर दिखाता है। अब तक के केसों के मुताबिक ज्यादा असर दिल, दिमाग, फेफड़े और किडनी पर पड़ा है। कोरोना की तीन स्टेज- खांसी बुखार, सांस में दिक्कत और दोनों लक्षण एक साथ हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सीटी स्कैन के सहारे लोगों को अपना कोरोनावायरस का इलाज न करवाएं। अगर चेस्ट सीटी में कोई लक्षण आते हैं तो अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर करवाएं।

सरकारी सिस्टम कोविड-19 का इलाज करने में पूरी तरह सक्षम

कई मरीजों की मौत का कारण है कि प्राइवेट अस्पताल उन्हें सिविल में तब रेफर करते हैं, जब हालत गंभीर हो जाती है या मरीज के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। इस मुद्दे पर डाॅ. तलवाड़ ने कहा कि अगर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर सकते तो उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल में भेज दें।

सरकारी सिस्टम में वर्तमान हर संभव इलाज करने में सक्षम है। वहीं, प्राइवेट अस्पताल में बिल ज्यादा बनने का डर है तो मरीज सिविल में ही इलाज करवाएं। इस दौरान पीएचएससी की एमडी तनु कश्यप ने कहा कि सिविल अस्पताल में वर्तमान में 56 बेडों का आईसीयू उपलब्ध है।

कोरोना लाइलाज नहीं, सिर्फ लोग अपना और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें

डाॅ. केके तलवाड़ और डीएमसी के डाॅक्टरों ने कहा कि जिले में वीरवार तक 517 मौतें हुई है। इनमें 80 फीसदी मरीजों को कोरोना के अलावा अन्य रोग भी थे लेकिन उनकी तबीयत इसलिए ज्यादा बिगड़ी क्योंकि वे खुद ही दवा लेकर अपना इलाज करते रहे। इस कारण उन्होंने रिकवरी का गोल्डन पीरियड गंवा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज को बचाया जा सकता है लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब लक्षण आते ही मरीज डाॅक्टर के पास पहुंच जाए।

सिविल पहुंचीं पीएचएससी की एमडी बोलीं- इतना बड़ा अस्पताल ‘बट इट लुक लाइक ए मैस’

डीसी दफ्तर में मीटिंग में शामिल होने से पहले पंजाब हेल्थ सिस्टम कार्पोरेशन की एमडी तनु कश्यप सुबह 11 बजे सिविल अस्पताल पहुंचीं और लेवल-2, 3 के बेडों की जानकारी ली। इसके बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया।

उन्होंने सिविल अस्पताल के पर्ची काउंटर पर रोजाना ओपीडी की डिटेल मांगी। स्टाफ ने ऑनलाइन सिस्टम के अलावा आईटी सेल में मैन पावर कम होने की समस्याएं बताईं। इस पर उन्होंने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से सवाल पूछे। बोलीं- इतना बड़ा अस्पताल ‘बट इट लुक लाइक ए मैस।’

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