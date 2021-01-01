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जागरूकता:कुछ दिन ही सही चल पाई सिंक्रोनाइज्ड की तीनों ट्रैफिक लाइट्स, अब बिगड़ गई टाइमिंग

जालंधर3 घंटे पहले
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  • ट्रैफिक नियमों के प्रति किया जा रहा जागरूक, पर ट्रैफिक व्यवस्था में नहीं हो रहा सुधार

शहर में ट्रैफिक नियमों प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सेमिनार किए जा रहे हैं, जो 17 फरवरी तक चलेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अधिकारी सड़क सुरक्षा माह के तहत मनाए जा रहे सेमिनार में पहुंचकर लोगों को हेलमेट, इश्तिहार और फूल बांटकर निकल जाते हैं, लेकिन शहर में कुछ चौक चौराहे ऐसे हैं जहां ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। सबसे बुरा हाल ट्रैफिक का डॉ. बीआर अंबेडकर और भगवान वाल्मीकि चौक से बस्ती अड्‌डा तक की रोड का है।

पार्किंग व्यवस्था न होने और गलत ढंग से पार्क की गई गाड़ियां जाम का कारण बन जाती है। ट्रैफिक पुलिस इस समय केवल सेमिनार का महीना पूरा करने में लगी हुई है। वाहनों की पार्किंग और जाम से निपटने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। वहीं 1 फरवरी को बीएमसी चौक में प्रदूषण जांच कैंप लगाया जाएगा, जिसमें वाहनों का फ्री में चेकअप किया जाएगा और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।

नकोदर रोड पर दिनभर ब्लिंक होती रहती हैं लाइट्स
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत पर शहर की तीन चौकों में लगी ट्रैफिक लाइट्स को सिंक्रोनाइज्ड किया गया था। डॉ. बीआर अंबेडकर चौक से फुटबाल चौक की तरफ जाते हुए लाइट्स कुछ दिन ही ग्रीन दिखाई दी। उसके बाद पुराने हालातों के हिसाब से ही लाइट्स काम कर रही हैं। सिंक्रोनाइज्ड की गई ट्रैफिक लाइट्स कुछ दिन तो ग्रीन मिली, लेकिन अब तीनों चौक में लगी लाइट्स की लाइन और लैंथ बिगड़ गई है। नकोदर रोड खालसा स्कूल के बाहर लगाई गई ट्रैफिक लाइट्स सारा दिन ही ब्लिंक करती रहती हैं।

ट्रैफिक समस्या का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी...ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हर रोज ट्रैफिक समस्याओं से निपटने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन ट्रैफिक समस्या का सबसे बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर अनाउंसमेंट के जरिए वाहन चालकों को समझाया जाता है कि वे अपने वाहन सही ढंग से पार्क करें तो पार्किंग है ही नहीं।

जहां समस्या आ रही उसकी जानकारी हासिल करेंगे...एसीपी हरबिंदर सिंह भल्ला ने कहा कि वे सेमिनार में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को जहां से शिकायत मिलती है। वहां पहुंचकर ट्रैफिक समस्या को हल करवा दिया जाता है। अगर किसी जगह पर समस्या आ रही है तो उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।

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