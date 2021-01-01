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फिल्लौर गोलीकांड में नया खुलासा:लड़की को वश में करने से इनकार करने पर साधु का गांव के व्यक्ति से हुआ था विवाद, पुलिस कर रही तलाश

जालंधरएक घंटा पहले
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अस्पताल में भर्ती साधु प्रज्ञान मुनि उर्फ कमलदीप शर्मा। - Dainik Bhaskar
अस्पताल में भर्ती साधु प्रज्ञान मुनि उर्फ कमलदीप शर्मा।
  • लुधियाना से लाने के बाद इसी व्यक्ति ने साधु को दिया था मंदिर बनाकर, विवाद के बाद करवा लिया था खाली
  • पंचायत के फैसले के बाद देने पड़े थे साधु को पैसे, बाद में दूसरे डेरे ने रोक लिया था साधु को

फिल्लौर के गांव भार सिंह पुरा में साधु को तीन गोलियां मारने व बचाव में आई लड़की सिमरन को भी गोली लगने के मामले में नया खुलासा हुआ है। उदासीन संप्रदाय से जुड़े साधु प्रज्ञान मुनि का लड़की को वश में करने से इनकार करने पर गांव के ही एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। जिसके बाद उन्हें उस व्यक्ति का बनाया मंदिर भी खाली करना पड़ा था। हालांकि बाद में यह मामला पंचायत के स्तर पर पैसों के लेन-देन से सुलझ गया था। पुलिस की जांच की सुई अब उस व्यक्ति पर भी घूम रही है, जिसका साधु के साथ झगड़ा हुआ था।

पुलिस काे संदेह है कि कहीं इसी विवाद के चलते साजिश रचकर साधु पर हमला न हुआ हो, हालांकि अधिकारिक तौर पर उसे केस में नामजद नहीं किया गया है और अभी हमलावर अज्ञात ही है। पुलिस लगातार हमलावरों की तलाश में जुटी है। फिलहाल अधिकारी जल्द हमलावरों को पकड़ने के साथ पूरी साजिश का खुलासा करने की बात कह रहे हैं।

लुधियाना से लेकर आया था साधु को, मंदिर बनाकर दिया लेकिन फिर हुआ विवाद

साधु प्रज्ञान मुनि का असली नाम कमलदीप शर्मा है। वह मूल रूप से लुधियाना के शिमलापुरी के रहने वाले हैं। वहां साल 2000 से वह काली माता मंदिर में सेवा कर रहे थे। साल 2018 में भार सिंह पुरा का रहने वाला अशोेक कुमार लुधियाना से उन्हें अपने गांव ले आया। यहां उसने उन्हें मंदिर बनाकर दे दिया और वो सेवा करने लगे। एक दिन अशोक ने उन्हें एक लड़की की फोटो दिखाई और कहा कि इसे वश में करना है। साधु ने कहा कि वो ऐसा काम नहीं करते। यह सुनकर उसने कहा कि उसकी जगह खाली कर दो। बात बढ़ी तो इस संबंध में गांव में पंचायत हुई और यह फैसला हो गया कि अशोक कुमार उन्हें मंदिर पर खर्चे 2.70 लाख रुपए दे देगा और वो मंदिर छोड़कर चले जाएंगे।

दूसरे डेरे के सेवादार ने दी जगह तो गांव में ही रुक गए साधु

इसके बाद पंचायत के फैसले के हिसाब से अशोक ने उन्हें पैसे दे दिए। इसके बाद वह मंदिर छोड़कर जाने लगे तो डेरा बाबा मट वाली जगह के संत बाबा भोला दास ने कहा कि हम इस साधु को नहीं जाने देंगे। उनके सेवादार जसविंदर सिंह ने भार सिंह पुरा में ही उन्हें 5 मरले जगह दे दी। जहां पर वो सितंबर 2017 से सेवा करते आ रहे हैं।

सत श्री अकाल बुलाई और 'बाबा यही है' कहकर मारी थी गोलियां

पुलिस को दिए बयान में साधु प्रज्ञान मुनि उर्फ कमलदीप शर्मा ने कहा कि रविवार की सुबह 9.40 बजे वह मंदिर के अंदर ही मौजूद थे। तभी दो युवक मफलर बांधे अंदर आ गए। उन्होंने पहले सतश्री अकाल बुलाई और फिर एक युवक ने कहा कि 'बाबा यही है', फिर शॉल ओढ़े दूसरे व्यक्ति ने उन पर फायरिंग कर दी। उन्हें तीन गोलियां लगी और एक गोली उनकी सेवक सिमरन को भी लगी। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं।

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