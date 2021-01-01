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चोरी की पोल खोलने की थी रंजिश:जालंधर में पड़ोसन से झगड़ रहा था युवक, रास्ते से गुजर रहे दंपती ने कारण पूछा तो कर दी पिटाई

जालंधर2 घंटे पहले
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पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। - प्रतीकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। - प्रतीकात्मक फोटो
  • कुछ दिन पहले चोरी के बारे में बता दिया था गांव के लोगों को, पुलिस ने केस दर्ज किया

चोरी की पोल खोलने की रंजिश में पड़ोसन से झगड़ा करते व्यक्ति ने रास्ते से गुजरते दंपती पर हमला कर दिया। दंपती का कसूर इतना था कि कुछ दिन पहले उन्होंने आरोपी को चोरी की कोिशश करते देखा और लोगों को बताया दिया था। फिर जब उसी आरोपी को झगड़ा करते देखा तो उसकी पड़ोसन से सिर्फ झगड़े की वजह पूछी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना गोराया में मारपीट का केस दर्ज कर लिया है।

पहले गाली-गलौच की, फिर घर से दातर लाकर कर दिया हमला

पत्ती राउलकी रूड़का कलां की रहने वाली रणजीत कौर ने बताया कि उसके पति की मेन रूड़का बाजार में बर्तनों की दुकान है। बुधवार को उसका पति रोटी खाने के लिए घर आया। इसके बाद जब पति शिव शक्ति दुकान पर जाने लगे तो वह भी साथ में जाने लगी। रास्ते में जब वह प्रोफेसर जरनैल सिंह के घर के पास पहुंचे तो मनजीत सिंह निवासी रूड़का कलां अपनी पड़ोसन संतोष कुमारी के साथ झगड़ा कर रहा था। यह देखकर उसके पति ने संतोष कुमारी को लड़ाई की वजह पूछी तो मनजीत सिंह भड़क उठा। उसने रणजीत कौर के पति के साथ गाली-गलौच शुरू कर दी।

विवाद बढ़ा तो वो अपने घर के भीतर से दातर उठा लाया और पति के सिर पर हमला करने की कोशिश की। इससे बचाव में उसके पति की अंगुलियां जख्मी हो गई। उसने पति का बचाव करने की कोशिश की तो उसकी छाती पर आरोपी ने दातर से हमला कर दिया। वह बचाव करने लगी तो उसकी भी अंगुलियां जख्मी हो गई। उसके पति ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग निकला।

पड़ोस में चोरी करते देखा था आरोपी को

रणजीत कौर ने कहा कि कुछ समय पहले मनजीत सिंह उनके पड़ोस में चोरी करने के लिए आया था। इस दौरान लोग जाग गए लेकिन मनजीत सिंह वहां से भाग निकला। इसके बावजूद उसके पति ने मनजीत सिंह को पहचान लिया और वहां लोगों को बताया दिया। इसी रंजिश में बहाना मिला तो उसने दोनों की पिटाई कर दी।

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