पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • Thief Came In Suit boot With Woman, Escaped From Jewelers Shop With Jewelry Worth 3.50 Lakh

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरी की घटना:सूट-बूट में आया चोर, 3.50 लाख के गहने उठाकर फरार,20 मीटर दूर बाइक स्टार्ट करके खड़ा था साथी

जालंधरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • 50 मीटर दूर पीसीआर और 150 मीटर दूर है पक्का नाका

माॅडल टाउन के साथ सटे चीमा चौक के पास राजन ज्वेलर्स शाॅप से बुधवार शाम 7 बजे महिला साथी के साथ कोट-पेंट में आया चोर 70 ग्राम सोने के गहने चुराकर फरार हो गया। गहनों में 50 ग्राम का सोने का सेट, 16 ग्राम की चेनी और 4 ग्राम का टुकड़ा था। शहीद ऊधम सिंह नगर में रहने वाले शॉप के मालिक राजन लूथर ने बताया कि वे करीब 7 बजे एक पगड़ीधारी युवक और महिला दुकान में आए और घर में शादी की बात

कहकर गहने दिखाने को कहा। पैसे की बात हुई तो महिला ने उसे मां से फोन पर बात करने के लिए कहा। महिला फोन सुनते-सुनते दुकान से बाहर चली गई। बाद में युवक दुकान से गहने उठाकर फरार हो गया। गौरतलब है कि घटनास्थल से 50 मीटर दूर पीसीआर टीम तैनात रहती है और 150 मीटर दूर पक्के नाका लगा होता है।

20 मीटर दूर बाइक स्टार्ट करके खड़ा था साथी
राजन ने बताया कि दुकान से 20 मीटर दूर चोर का साथी बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। युवक के दाएं हाथ पर क्रॉस जैसा टैटू था। उसने चांदी का कड़ा पहना हुआ था। डीसीपी इनवेस्टिगेशन गुरमीत सिंह ने कहा कि शॉप में आते ही युवक ने कोट की जेब में हाथ डालकर 2000 के नोटों की गड्‌डी दिखाई ताकि दुकानदार को शक न हो। उन्होंने कहा कि थाना-6 में नौसरबाजी का पर्चा दर्ज किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser