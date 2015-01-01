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वारदात:बिजली के खंभे पर चढ़ चौबारे में पहुंचा चोर, 1.50 लाख ले फरार

गोरायाएक घंटा पहले
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बड़ा पिंड गांव में स्वीट शाॅप के ऊपर बने चौबारे में से डेढ़ लाख रुपए चुराकर चोर फरार हो गया। स्वीट शॉप के मालिक नवीन शर्मा ने बताया कि वे वीरवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। शुक्रवार सुबह जब दुकान पर पहुंचे तो सामान बिखरा पड़ा था। चोर दुकान से करीब 1.50 लाख रुपए ले जा चुका था। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की तो देखा कि चोर हाईवोल्टेज तारों वाले खंभे से चढ़कर दुकान के ऊपर चौबारे में पहुंचा था। उस दौरान बिजली की सप्लाई भी चल रही थी। इसके बाद चोर आराम से खंभे से ही नीचे उतरा और भाग गया। चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

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