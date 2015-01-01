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कार्रवाई:कोर्ट में जाली जमानत देने वाली महिला सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

जालंधर10 मिनट पहले
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थाना बारादरी की पुलिस ने जाली जमानतें करवाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अमृतसर मजीठा रोड के रहने वाले गौरी उर्फ सावन, अमृतसर गुरु नानकपुरा के रहने वाले युवराज उर्फ युवी और मोहल्ला गांधी चौक शाहकोट में रहने वाली कुलविंदर कौर के रूप में हुई है।

थाना नई बारादरी के एसएचओ रविंदर कुमार ने बताया कि एएसआई हरदयाल सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त आरोपी कोर्ट में जाली जमानतें करवाते हैं। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को कचहरी चौक के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पुलिस ने दो जाली आधार कार्ड, जाली फर्दें और अन्य कई अवैध सामान बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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