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जागरुकता अभियान:डेयरी फार्मिंग फायदेमंद बनाने के लिए पशु का सालाना ब्यांत जरूरी

जालंधर3 घंटे पहले
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डेयरी फार्मिंग पशुपालकों के लिए आय वृद्धि का सबसे प्रभावी साधन बनता जा रहा है। डेयरी फार्मिंग को अपनाकर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत से पशुपालकों ने हरियाणा प्रदेश को दुग्ध उत्पादक राज्य के रूप में एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। ऐसे में पशुपालकों को डेयरी फार्मिंग को व्यवसाय के तौर पर अपनाने की आवश्यकता है।

ऐसे में पशुपालकों को पशुओं के बारे में हर छोटी-बड़ी जानकारी होना भी जरूरी है। न केवल अच्छी नस्ल के पशु और उनके आवास/बाड़े का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि डेयरी के हर पशु का सालाना ब्यांत होना जरूरी है। इससे पशुपालकों को काफी फायदा होता है।

व्यस्क पशु गर्मी में आने पर और गर्भधारण न करने पर लगभग 21 दिन के अंतर पर दोबारा गर्मी में आता है। तीन बार गर्भाधान कराने के बाद भी यदि गर्भ नहीं ठहरता है तो पशु का इलाज भी प्रशिक्षित पशुचिकित्सक से कराना चाहिए। ज्यादातर पशुपालक इस समस्या का सामना करते हैं और आर्थिक नुकसान भी उठाते हैं। पशु हर साल बयांत आए इस बारे में करनाल के लुवास के विशेषज्ञ डॉ. सुजौय खन्ना ने बताया कि इसके लिए पशुपालकों को कुछ सामान्य बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। यह छोटी-छोटी बातें उन्हें बड़ा फायदा पहुंचा सकती हैं।

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